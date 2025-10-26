Primăria din Onești a pregătit un proiect special dedicat Nadiei Comăneci, la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

Nadia Comăneci este cetățean de onoare al orașului Onești

Nadia nu și-a uitat rădăcinile și revine cu drag în orașul natal. Autoritățile din Onești i-au pregătit o surpriză deosebită, menită să marcheze jumătate de secol de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci, omagiată la Onești: surpriză de proporții la 50 de ani de la primul 10 perfect

Primăria din Onești a dezvăluit ce surpriză i-a pregătit Nadiei Comăneci, „zeița de la Montreal” și cetățean de onoare al orașului în care a venit pe lume acum 63 de ani.

Fosta gimnastă este omagiată în mod constant de autoritățile locale, care de-a lungul timpului au dat numele ei mai multor clădiri și spații publice. De exemplu, sala de antrenament a clubului municipal poartă numele Nadiei Comăneci.

Peste câteva zile va fi inaugurat un proiect cu totul special. Potrivit desteptarea.ro, este vorba despre primul proiect ZidArt, prin care gimnasta va fi omagiată cu o pictură murală impresionantă pe fațada unui bloc.

Pictura murală poate fi admirată pe un bloc aflat la intrarea în Onești, fiind realizată la aproape 50 de ani de la momentul legendar în care Nadia Comăneci a primit nota 10.

Nadia Comăneci va fi, fără îndoială, emoționată de opera de artă creată de artistul plastic Bogdan Scutaru. Deși locuiește în străinătate, acesta s-a întors special în țară pentru a realiza pictura dedicată marii gimnaste.

Proiectul artistic dedicat Nadiei Comăneci a fost realizat cu sprijinul Primăriei Onești. De asemenea, mai mulți sponsori locali și Asociația de Tineret Onestin – „sufletul acestui proiect” – s-au implicat activ în derularea lui.

„Cu Dumnezeu înainte!”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, potrivit sursei citate. Aceasta este cea mai mare pictură murală din Onești și marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii mondiale în 1976

În 1976, Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii mondiale, devenind prima sportivă care a obținut nota 10. Avea doar 14 ani, iar exercițiile sale impecabile i-au adus medalia de aur la individual compus.

„Sunt sigură că va impresiona pe toată lumea. În afara acestei lucrări, pregătim Cupa Nadia Comăneci, care, la această ediţie, se va bucura de o participare internaţională.

Ne gândim, totodată, la un mare spectacol în care să le avem pe scenă pe cele mai mari campioane din istoria gimnasticii feminine româneşti, evident, alături de Nadia”, a declarat directorul CSM Oneşti, Ingrid Istrate, conform orangesport.ro.

Onești candidează pentru titlul de „Oraș European al Sportului” în 2026

O delegație a ACES Europe – organizația care, sub egida Parlamentului European, acordă anual titlurile de European Capital, City, Community și Town of Sport – a vizitat municipiul Onești pentru a evalua candidatura acestuia la titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, a anunțat COSR.

Anul 2026 a fost declarat prin lege „Anul Nadia Comăneci”, marcând 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, obținut de marea sportivă originară din Onești.

Din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), care susține această inițiativă, au fost prezenți președintele Mihai Covaliu și secretarul general, George Boroi. Delegația ACES Europe a fost condusă de Hugo Alonso, secretarul general al organizației, fiind însoțit de Alessio Di Maio, manager de evenimente, și Damian Dikov, reprezentant executiv.