Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri"

Deși a scris istorie în gimnastică, fiind prima notată cu 10, Nadia Comăneci a ajuns să se întrețină în România cu un salariu modest de profesor de sport.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 18:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 14:05
Anul 2026 va fi declarat „Anul Nadia Comăneci” | Getty Images

Dezamăgită de condițiile de acasă, marea campioană a ales să fugă în timpul regimului comunist și a reușit să ajungă în Statele Unite, păcălind vigilența autorităților.

Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România

Nadia Comăneci rămâne unul dintre cele mai mari nume ale sportului românesc. Prima gimnastă notată cu 10, ea se bucură de apreciere atât în România, cât și peste hotare.

Andrei Vochin a povestit recent despre momentul în care, din cauza regimului comunist, Nadia Comăneci a decis să fugă din România, ajungând în Statele Unite. El a afirmat că, pe vremea aceea, sportivă trăia dintr-un salariu „de mizerie” pe care îl avea ca profesor de sport.

„Nadia a fugit spre sfârșit de noiembrie în 1989, cu nici o lună înainte de Revoluție. A terminat activitatea profesională în 1981. A funcționat ca arbitră, și-a luat apoi carnet de antrenor. Statul comunist, după fuga soților Karolyi din 1981, au socoti-o pe Nadia… bun național, ca să nu plece și ea. Din 1981, ușor, ușor până în 1989, i s-au tăiat toate drepturile. A fost invitată în străinătate, fiind o mare personalitate a sportului, a mers doar o dată în Cuba și o dată la Moscova”, a declarat Vochin.

Soțul Nadiei Comăneci, dezvăluiri din căsnicie după aproape trei decenii. Ce spune Bart Conner despre „Zeița de la Montreal"

Andrei Vochin: „A fugit pe loc”

El a continuat: „Trăia dintr-un salariu de mizerie, nu mai avea drepturi… Cât putea avea un profesor de sport, 2-3 mii de lei pe lună, maxim. Nu mai avea niciun fel de bonusuri, nu mai participa la competiții, nu mai avea voie să iasă din țară. S-au strâns toate aceste lucruri și cu un grup de prieteni români plecați în America, cu care s-a întâlnit la niște petreceri în Arad, a fugit pe loc”.

Nadia Comăneci a fugit din România noaptea, trecând prin Ungaria. Andrei Vochin a explicat și de ce sportiva nu a fost trimisă înapoi în țară.

„Nu a fost planificat, a luat securitatea prin surprindere. Noaptea s-a petrecut, nu mai credeau că fuge. A plecat pe jos cu călăuză, în Ungaria. Ungurii au încremenit când au văzut-o pe Nadia. N-au trimis-o înapoi, nu era o prietenie între Ungaria și România. Acolo, le-au făcut o sortare. Nadia a zis că dacă nu merg toți, se întorc acasă. Când au aflat americanii, în 2 zile era la New York”, a declarat Andrei Vochin pentru Fanatik.ro.

Anul 2026 devine oficial „Anul Nadia Comăneci”

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 va fi declarat „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca 50 de ani de la primul 10 obținut de gimnastă.

Proiectul a trecut cu 307 voturi în Camera Deputaților, după ce fusese aprobat și în Senat. Este pentru prima dată când România dedică un an întreg unei personalități sportive.

Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci, în vârstă de numai 14 ani, a primit primul 10 acordat vreodată la un concurs internațional de gimnastică. Cum organizatorii nu erau pregătiți să afișeze nota „perfectă”, pe tabelă a apărut „1,00”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

