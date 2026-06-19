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Nicoleta Luciu și presupusa relație cu Sile Cămătaru. Câți ani avea și cum arăta când a câștigat titlul Miss România

Nicoleta Luciu avea aproximativ 22 de ani când s-a speculat că ar fi avut o relație cu Sile Cămătaru. Dinu Maxer a reacționat după dezvăluiri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 14:07 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 14:20
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Nicoleta Luciu, la 22 de ani, în perioada în care s-a speculat relația cu Sile Cămătaru. Imagini rare cu vedeta | Hepta
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O presupusă idilă din trecut a ajuns din nou în atenția publicului. Potrivit unor declarații recente, s-a speculat că Nicoleta Luciu și Sile Cămătaru ar fi avut, în urmă cu mai bine de două decenii, o relație amoroasă. Informația a stârnit numeroase reacții, mai ales că, până acum, un astfel de episod nu a fost discutat public de niciuna dintre persoanele implicate.

Nicoleta Luciu și presupusa relație cu Sile Cămătaru

Se spune că Sile Cămătaru ar fi cunoscut-o pe Nicoleta Luciu într-o perioadă în care aceasta își construia cariera în lumea showbizului și se bucura de succes după participarea la concursurile de frumusețe. La începutul anilor 2000, vedeta era una dintre cele mai apreciate apariții din România și apărea frecvent în emisiuni TV, ședințe foto și campanii publicitare.

Născută în anul 1980, Nicoleta Luciu avea aproximativ 22 de ani în perioada în care s-a speculat că ar fi început să se vadă cu Sile Cămătaru. La acea vreme, mulți o cunoșteau drept partenera lui Dinu Maxer, relația lor fiind una intens mediatizată. Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani și păreau de nedespărțit în fața publicului.

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Subiectul a fost readus în atenție după ce Nuțu Cămătaru a vorbit despre trecutul său și al fratelui său, dezvăluind că în jurul lor s-ar fi aflat numeroase femei cunoscute din lumea mondenă.

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„Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, a declarat Nuțu Cămătaru, potrivit Cancan. În ciuda acestor dezvluiri, Sile cămătaru a negat orice relație amoroasă cu Nicoleta Lucriu. Aceasta a declrat că între ei a fost o simplă amiciție

Dinu Maxer a reacționat după apariția informațiilor

Declarațiile au ajuns și la urechile lui Dinu Maxer, care a mărturisit că nu știe nimic despre presupusa relație dintre fosta sa parteneră și Sile Cămătaru. Artistul a recunoscut însă că este surprins de faptul că Nicoleta Luciu nu a comentat public aceste afirmații.

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim”, a declarat Dinu Maxer, conform publicației menționate anterior.

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Până în prezent, Nicoleta Luciu nu a oferit un punct de vedere cu privire la aceste afirmații. De-a lungul anilor, vedeta a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe familie și pe proiectele sale.

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