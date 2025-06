Nicu Paleru, imagine rară cu fiica sa. Cum arată Anais. Toți sunt de părere că e leit tatăl ei

Nicu Paleru a postat noi imagini cu fiica sa pe rețelele de socializare. Iată cât de mare și frumoasă s-a făcut fata artistului!

Nicu Paleru și soția lui, Cristina, sunt împreună de mulți ani și împreună formează o familie frumoasă. Anais, fiica lor, are 12 ani și își face părinții extrem de împliniți. De curând, Nicu Paleru a făcut publice noi imagini alături de fata lui, despre care a spus că nu prea îi place să stea la poze.

Nicu Paleru, imagine rară cu fiica lui. Cât de mult seamănă Anais cu tatăl ei: „Sunt fericit!”

Deși nu îi place să stea la poze, când prinde ocazia, Nicu Paleru face câteva fotografii cu Anais. Așa că, recent, artistul s-a afișat alături de fata sa. Adolescenta este cât tatăl ei la înălțime, iar urmăritorii au lăsat și câteva comentarii la poze, cei mai mulți fiind de părere că seamănă cu tatăl ei.

„Anais a ajuns la vârsta la care nu mai vrea la poze, nu mai stă la pupat. Și Cristina cum o prinde, cum o albește cu pupicii. Sunt fericit!”, a scris Nicu Paleru, pe Facebook.

Fiica lui Nicu Paleru nu calcă pe urmele tatălui ei

În urmă cu un an, Nicu Paleru mărturisea că Anais nu dă semne că ar fi atrasă de muzică, dar, în schimb, este interesată de artă, mai exact îi place să deseneze. Tot artistul mai spunea atunci că nu își va forța fiica să îi calce pe urme dacă nu vrea să facă asta.

„Fata nu prea calcă pe urme mele, ea încă nu știu ce vrea, ea știe sigur ce vrea, dar nu îmi spune mie. Deocamdată învață și să dea Dumnezeu să învețe bine și să îi placă cartea, să nu fie ca mine. Sau să fie și ca mine (...) Trebuie să aibă și mult, mult noroc (n.r. să ajungă artistă) în viață. Nu îi place nimic de la mine, dar asta este, ce să facem. Îi place arta, îi place să deseneze, nu neapărat să cânte”, declara Nicu Paleru, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, în urmă cu un an, citat de Spynews.

Nicu Paleru și Cristina Paleru s-au cunoscut în 2011 în America, iar artistul era pe atunci căsătorit cu Gabriela, prima lui soție. Cu toate acestea, el a simțit că e dragoste la prima vedere când a văzut-o pe Cristina.

În cadrul unui interviu recent, Nicu Paleru a povestit că el și soția lui s-au iubit din prima clipă deși vin din medii diferite. Ei au devenit părinți la scurt timp după ce s-au cunoscut.

„Nu am vrut să mai trag pe cineva după mine în situaţia în care eram. Noi, dacă ne întâlneam undeva în ţară, nu am fi avut timp să ne uităm unul la altul. Eram din două medii diferite. E mai tânără cu 11 ani ca mine. A mai durat vreo nouă luni de zile şi ne-am căsătorit. În februarie ne-am cunoscut şi în noiembrie am făcut nunta, iar în primăvară a rămas însărcinată”, a declarat Nicu Paleru, potrivit Click!.

