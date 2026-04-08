Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Programul funeraliilor

Mircea Lucescu a murit. Află când și unde va fi înmormântat și care este programul funeraliilor.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus Arena Națională. România se află în lacrimi de la aflarea veștii triste. Cavoul marelui antrenor a fost pregătit cu 10 ani înainte de această întâmplare.

A fost antrenorul care a câștigat 35 de trofee. A condus echipe precum Inter Milano, avându-l în atac pe Ronaldo Nazário, și a cucerit Cupa UEFA cu Șahtior Donețk într-o finală memorabilă la Istanbul. După o luptă dificilă cu boala, corpul său nu a mai răspuns, iar azi îl amintește toată lumea.

Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Încă de acum mai bine de zece ani, Mircea Lucescu și-a pregătit locul de veci la Cimitirul Bellu din București. „Il Luce” și-a dorit ca totul să fie pregătit din timp, așa că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.

Articolul continuă după reclamă

Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului va fi depus miercuri, începând cu ora 17:00, la Arena Națională. Publicul va putea participa printr-un circuit special amenajat, pentru a asigura un flux ordonat de vizitatori. Prima slujbă de priveghi va avea loc la ora 18:00, în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, toți cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt invitați să participe la un pelerinaj public la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Vineri va fi ziua ceremoniei finale, desfășurată cu discreție și solemnitate în două locații. Este vorba despre Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde cortegiul funerar se va deplasa la biserică, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Accesul va fi limitat strict la familie și invitați apropiați, arată acest site.

La Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20, va avea loc ultima etapă a ceremoniei, inclusiv onorurile militare. Înhumarea propriu-zisă va începe la ora 13:10, în prezența familiei și a apropiaților, conform dorinței acestora. Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Lucescu s-a stins din viață

Pe 29 martie, regretatul antrenor a leșinat în timpul unui antrenament al naționalei, iar de acolo lucrurile și-au urmat cursul natural. După ce l-au preluat medicii în acel moment, Mircea Lucescu a oferit un mesaj fanilor, spunând că se retrage din poziția de antrenor și selecționer.

Ulterior, au urmat alte investigații, ca mai apoi să facă două infarcturi, să fie mutat la terapie intensivă și să-și găsească astfel sfârșitul. Mesajele care au apărut ulterior au emoționat fanii și pe cei care l-au purtat în suflet pe Mircea Lucescu.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”, este inscripția care stă sculptată pe cavoul familiei Lucescu.

Cavoul familiei Lucescu se află poziționat pe aleea principală a cimitirului Bellu.