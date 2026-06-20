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„Nu poți să porți tu branduri, iar mama ta să fie lăsată în urmă”. Cum arată mama Cristinei Ich la 60 de ani. Cât de bine seamănă

Cristina Ich a vorbit, de nenumărate ori, despre relația extrem de apropiată pe care o are cu mama sa. Iată cum arată!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 14:15 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 12:34
„Nu poți să porți tu branduri, iar mama ta să fie lăsată în urmă”. Cum arată mama Cristinei Ich la 60 de ani. Cât de bine seamănă | Captură Instagram
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Deși Cristina Ich evită să ofere detalii despre tatăl ei, când vine vorba despre mama sa, influencerița are doar cuvinte de laudă și nu ezită să arate cât de puternică este legătura dintre ele. În plus, urmăritorii Cristinei Ich au observat cât de bine seamănă cele două.

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Cum arată mama Cristinei Ich la 60 de ani

Cristina Ich a distribuit, cu mai multe ocazii, imagini cu mama ei pe contul personal de Instagram. De curând, o postare cu femeia în vârstă de 60 de ani le-a atras atenția fanilor.

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Mama Cristinei Ich este surprinsă în timp ce purta o ținută modernă. La vârsta pe care o are, femeia afișează un stil vestimentar atent ales și poartă piese în tendințe, la fel ca fiica sa.

AICI IMAGINEA.

Mama Cristinei Ich s-a fotografiat purtând o pereche de pantofi Maison Margiela. Influencerița a argumentat că pentru ea este important ca mama ei să fie la fel de bine îmbrăcată ca ea.

„Mie mi se pare că atunci când te respecți cu adevărat, îți respecți și mama. Nu poți să porți tu branduri, să arăți impecabil, iar mama ta să fie lăsată în urmă. Mi se pare nedrept”, a mărturisit Cristina Ich în mediul online, potrivit unei surse.

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Ce a dezvăluit Cristina Ich despre tatăl ei biologic: „Nu a fost niciodată interesat de mine”

Cristina Ich a menționat, în trecut, despre relația complicată cu tatăl său biologic, mărturisind că acesta nu a făcut parte din viața ei. Cu toate acestea, influencerița spune că nu are resentimente, deoarece înțelege că anumite experiențe au ajutat-o să devină omul de astăzi.

„Tatăl meu biologic nu a fost niciodată interesat de mine sau de existența mea. Și totuși, nu l-am urât niciodată. Pentru că astăzi înțeleg că nu aș fi fost omul care sunt acum dacă nu aș fi trecut prin anumite lucruri”, a povestit Cristina Ich, potrivit sursei citate mai sus.

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Ce afaceri are Cristina Ich

Cristina Ich a vorbit deschis despre afacerile pe care le deține. Influencerița a reușit să capteze atenția internauților pe Instagram datorită frumuseții sale, dar și al felului transparent de a fi. Astfel, ea a reușit să strângă o comunitate care o apreciază și cu care ține o legătură strânsă.

Deseori, ea face sesiuni Q&A, iar unul dintre fani a întrebat-o cât câștigă lunar. Cristina Ich a dezvăluit că nu trăiește doar din campaniile de promovare pentru branduri.

„Atât cât să trăiesc liniștită eu și fiul meu. Nu, nu trăiesc doar din reclamele de pe Instagram. Acum am și brandul meu de makeup”, a dezvăluit influencerița, menționând și numele brandului.

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