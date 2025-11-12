Antena Căutare
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top

Experții au dezvăluit care e cea mai frumoasă femeie din lume, potrivit celebrei proporții de aur din Grecia Antică.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:39 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 14:48
Emma Stone, Zendaya și Aishwarya Rai sunt considerate unele dintre cele mai frumoase femei din lume | Getty Images

Cea mai frumoasă femeie din lume a fost aleasă prin folosirea proporției de aur, un concept care, teoretic, poate determina cele mai frumoase proporții în arhitectura și în aspectul oamenilor.

Studiul a fost realizat de dr. Julian De Silva, expert din cadrul Centre For Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery, Londra, scrie Daily Mail.

Una dintre actrițele de la Hollywood s-ar fi potrivit 94.72% cu această proporție de aur.

Ceea ce ar indica o frumusețe cât mai apropiată de acest principiu „perfect”.

Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur

Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit acestei proporții ar fi Emma Stone. Actrița premiată cu Oscar s-a potrivit în proporție de 94,72% cu perfecțiunea matematică măsurată prin acest raport, care definește proporțiile ideale ale feței.

„Emma Stone a fost o câștigătoare clară când toate elementele feței au fost măsurate pentru perfecțiune fizică,” a declarat dr. De Silva.

Citește și: Schimbarea de la look a actritei Emma Stone a facut-o de nerecunoscut pe covorul rosu la Gala decernarii premiilor Globul de Aur

„A obținut punctajul maxim pentru sprâncene (94.2%) și scoruri foarte mari la toate celelalte categorii,” a continuat expertul. „Are o linie a maxilarului aproape perfectă (97%) și buze frumos proporționate (95.6%). A ieșit pe primul loc datorită constanței sale în toate elementele proporției de aur.”

Printre celelalte vedete cu trăsături „științific frumoase” se numră Zendaya, Beyoncé și Margot Robbie, potrivit studiului.

Pentru a determina care femei sunt cele mai frumoase, dr. De Silva a folosit tehnici computerizate de cartografiere facială bazate pe proporția de aur.

„Aceste noi tehnici de cartografiere computerizată ne permit să descoperim unele dintre misterele a ceea ce face o persoană frumoasă din punct de vedere fizic. Tehnologia e utilă și în planificarea intervențiilor chirurgicale estetice,” a explicat el.

Ce e proporția de aur

Proporția de aur e o ecuație matematică inventată în Grecia Antică pentru a măsura frumusețea.

A fost folosit de Leonardo da Vinci pentru a defini proporțiile perfecte ale corpului masculin în celebra sa lucrare Omul Vitruvian.

Principiul de bază e că, cu cât proporțiile feței sau corpului se apropie mai mult de numărul 1,618 (Phi), cu atât persoana e considerată mai frumoasă.

Deși analiza doctorului De Silva a desemnat-o pe Emma Stone drept cea mai frumoasă femeie, toate cele zece participante s-au apropiat mult de scorul perfect de 100%.

Zendaya, cunoscută pentru rolul din Dune, s-a clasat pe locul al 2-lea, cu un scor de 94.37%.

„Zendaya a obținut punctaje foarte mari la aproape toate categoriile. Buze (99.5%), ochi (97.3%), frunte (98%)”, a explicat De Silva. „A fost depunctată la poziția nas-buze și la forma sprâncenelor.”

Actrița din Slumdog Millionaire, Freida Pinto, ocupă locu 3 cu 94.34%, urmată de Vanessa Kirby cu 94.31%.

Jenna Ortega a fost considerată să aibă cea mai frumoasă frunte (99.6%), dar cel mai slab scor pentru forma feței (88%).

Citește și: Fiica lui Beyonce și Jay-Z, Blue Ivy, rușinată de gesturile tatălui ei la un meci. Ce reacția a avut fetița

Alte vedete din top includ Olivia Rodrigo (93.71%), Aishwarya Rai Bachchan (93.41%) și Tang Wei (93.08%). Lista este completată de Beyoncé, cu un scor facial de 92,4%.

„Scor mare pentru forma feței (99.6%), ochi, sprâncene, buze. Depunctată pentru poziția nas-buze,” a explicat medicul.

Anul trecut, dr. De Silva a folosit aceeași formulă pentru a descoperi cei mai frumoși bărbați din lume.

Aaron Taylor-Johnson a ocupat primul loc, cu un scor impresionant de 93.04%, urmat de Lucien Laviscount (92.41%), Paul Mescal (92.38%) și Robert Pattinson (92.15%).

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥
