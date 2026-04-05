O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi

La fel de populară ca „Betty cea urâtă”, telenovela „Ciocolată cu piper” a cucerit publicul român. Iată cum arată azi superba actriță care a dat viață personajului principal din serial!

Povestea Aninhei a făcut senzație. Cea care a dat viață personajului atât de îndrăgit a fost Mariana Ximenes, născută în 1981 în Sao Paola și devenită vedetă de televiziune de la o vârstă fragedă, mai exact 13 ani.

Telenovela „Ciocolată cu piper” surprinde povestea Aninhei (Ana Francisca), o fată saracă, naivă și „rățușca cea urâtă”, care se mută în Ventura după moartea tatălui ei. Ea se îndrăgostește de Danilo (Murilo Benicio), cel mai dorit bărbat din oraș.

Relația lor este sabotată de răutăcioasa Olga. Într-un moment de umilință, Ana este acoperită cu ciocolată în fața întregului oraș la un bal, fiind luată în râs de toată lumea. Crezând că Danilo a fost implicat în farsă și descoperind că este însărcinată cu el, ea acceptă să se căsătorească cu Ludovico, proprietarul bogat al fabricii de ciocolată, care vrea să o protejeze.

După șapte ani, Ludovico moare, lăsându-i Anei întreaga sa avere și secretele rețetelor de ciocolată. Ana Francisca se întoarce în Ventura transformată total: acum este o femeie bogată, elegantă, sofisticată și puternică (o „lebădă”). Scopul ei principal este răzbunarea.

Ea vrea să închidă fabrica de ciocolată și să îi ruineze pe toți cei care au umilit-o în trecut, inclusiv pe Danilo. Deși vrea să se răzbune, Ana descoperă că sentimentele pentru Danilo nu au dispărut în tot acest timp.

Punctul cheie al acțiunii ei este ciocolata cu piper, o rețetă secretă lăsată de Ludovico. În final, adevărul despre comploturile din trecut iese la iveală, Ana îl iartă pe Danilo, iar cei doi reușesc să fie împreună alături de fiul lor, Tonico.

Cum arată azi

Mariana Ximenes, cea care i-a dat viață Aninhei din telenovela celebră „Ciocolată cu piper”, are în prezent 44 de ani și continuă să fie una dintre cele mai apreciate și frumoase actrițe din Brazilia.

Mariana și-a păstrat trăsăturile delicate, fiind lăudată pentru frumusețea sa „atemporală”. Deși au trecut peste 20 de ani de la rolul care a consacrat-o, fanii observă că actrița pare să fi îmbătrânit foarte puțin, menținându-și stilul elegant și sofisticat.

Recent, Mariana Ximenes a fost imaginea colecției de vară 2026 pentru brandul de încălțăminte Ramarim și a apărut în diverse campanii de modă, purtând lookuri moderne, cu accente metalice sau ținute lejere de vacanță.

Cu o carieră de peste 25 de ani, Mariana Ximenes rămâne activă în producțiile Rede Globo, fiind implicată în noi proiecte de televiziune și afaceri personale.

