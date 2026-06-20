O recunoști pe fetița dulce, cu ochi albaștri, din imagine? A debutat în cinematografie la doar 4 ani, iar astăzi e o mare actriță

A debutat în lumea cinematografiei la doar patru ani și a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România.

O recunoști pe fetița dulce, cu ochi albaștri, din imagine? A debutat în cinematografie la doar 4 ani, iar astăzi este o mare actriță | Captură Instagram

Este vorba despre Manuela Hărăbor, care a debutat în lumea filmului la doar patru ani și a devenit, ulterior, celebră pentru rolul Siminei din „Pădureanca”. Astăzi, la 58 de ani, actrița continuă să fie apreciată pentru aparițiile sale, dar și pentru cariera construită de-a lungul deceniilor.

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Manuela Hărăbor avea doar patru ani când a pășit pentru prima dată în fața camerelor de filmat

Puțini își mai amintesc că Manuela Hărăbor a pășit pentru prima dată în fața camerelor de filmat când era doar un copil. Născută la București, actrița și-a început parcursul în lumea cinematografiei la vârsta de patru ani, odată cu apariția în filmul „Veronica”, una dintre cele mai iubite producții pentru copii de la noi din țară, potrivit Libertatea.

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Mai târziu, și-a consolidat pregătirea profesională, urmând studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, pe care a absolvit-o în anul 1991.

Rolul care a făcut-o cunoscută unei întregi generații, deși a apărut în numeroase filme încă din copilărie, a fost cel al Siminei din „Pădureanca”.

Filmul lansat în 1987 rămâne una dintre cele mai apreciate producții românești, iar personajul interpretat de Manuela Hărăbor este și astăzi asociat cu numele ei, potrivit sursei citate mai sus.

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De-a lungul anilor, actrița a continuat să joace în diverse producții de cinema sau de televiziune, iar printre cele mai cunoscute titluri se numără:

Veronica (1973)

Veronica se întoarce (1973)

Mama (1977)

Gustul și culoarea fericirii (1978)

Trenul de aur (1986)

Pădureanca (1987)

Secretul lui Nemesis (1987)

Martori dispăruți (1988)

Secretul armei… secrete! (1989)

Lacrima cerului (1989)

Rochia albă de dantelă (1989)

Mircea (1989)

Coroana de foc (1990) Doi haiduci și o crâșmăriță (1993)

Crucea de piatră (1994)

Invisible: The Chronicles of Benjamin Knight (1994),

Ochii care nu se văd (1994)

Meurtres par procuration (1995)

Camera ascunsă (2004)

Magnatul (2004)

Serialul Cu un pas înainte (2007) și Fetele marinarului (2009).

Spre deosebire de multe alte vedete care aleg să fie active în lumea mondenă, Manuela Hărăbor a preferat întotdeauna discreția. Actrița este mama unui băiat și apare rar în centrul atenției, alegând să vorbească, mai degrabă, despre proiectele profesionale.

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