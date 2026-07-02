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Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani

Oana Lis și-a luat prin surprindere urmăritorii atunci când a spus prin ce situație trece în fiecare zi cu soțul ei Viorel Lis. Confesiunea dureroasă a vedetei, la care mulți au reacționat imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 17:52 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 22:39
Descoperă ce a dezvăluit Oana Lis despre Viorel Lis, soțul ei | Facebook
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Descoperă ce confesiune dureroasă a făcut de curând Oana Lis despre soțul ei, în prezent în vârstă de 82 de ani. Numeroși internauți au reacționat imediat la vorbele vedetei.

Oana Lis, confesiune dureroasă! Prin ce trece zi de zi cu soțul ei, Viorel Lis, acum în vârstă de 82 de ani

Viorel Lis și Oana Lis s-au căsătorit în anul 2011 și s-au cunoscut inițial în anul 1998, când acesta era primarul Capitalei. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 35 de ani și mulți i-au criticat de-a lungul timpului, iată că în prezent soții Lis au 15 ani de căsnicie împreună.

Viorel Lis, în prezent în vârstă de 82 de ani, suferă de numeroase afecțiuni grave și acest lucru l-a determinat să nu mai fie o persoană la fel de activă fizic. Oana Lis este cea care are zilnic grijă de el și se asigură că nu îi lipsește nimic. Recent, aceasta a făcut chiar și o confesiune dureroasă despre cum arată viața ei zi de zi.

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„Sa îngrijești un singur varstnic la un nivel umam, decent și în care sa-i oferi tot necesarul de tratamente, medicamente, etc este foarte costisitor. De multe ori ma las pe mine, ca sa-i iau lui Viorel tot ce are nevoie. Deci, pentru mat mulți vârstnici ca să ai grijă ca la carte...ar fi o cheltuiala de sute de milioane de lei lunar. Chiar ma pricep acum. Nici eu nu as fi știut dacă nu as fi trecut prin situația aceasta. E dificil, dar e divin”, a fost mesajul transmis zilele trecute de Oana Lis pe pagina sa personală de Facebook.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au transmis mesaje soției lui Viorel Lis. Unii i-au spus că „și-a ales singură soarta”, alții au ales să își împărtășească experiențele similare, însă cele mai multe au fost mesaje laudative: „Te apreciez si te respect ! ”, „Încă o dată aprecieri sincere Oana! Ce faci tu se numește Respect. E mare lucru! ”, „Felicitări Oana pentru tot ce faci și multa putere sa-ti dea Dumnezeu !E de apreciat tot efortul tău și sper din suflet ca Dumnezeu sa aibă grije și de tine ! Chiar meriți ești un exemplu ! Te admir foarte mult ! O sa ai un înger în cer ! ”, „Oricum, esti de admirat! Alta in locul tau il parasea demult! Dumnezeu sa te ajute in aceasta grea misiune!”.

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