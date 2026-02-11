Antena Căutare
Cum arată Oana Radu după prima săptămână de dietă. Artista a dat jos 4 kilograme. Ce spune despre injecțiile de slăbit

Oana Radu a apelat la ajutorul dietei pentru a scăpa de kilogramele nedorite. Artista a dat joc 4 kilograme în prima săptămână de regim. De asemenea, aceasta și-a spus și părerea despre injecțiile pentru slăbit.

Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 11:46 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 13:23
Oana Radu a apelat la ajutorul dietei pentru a scăpa de kilogramele nedorite | Instagram

Oana Radu a intrat rapid în atenția publicului pentru talentul său deosebit, dar și pentru ambiția de care a dat dovadă în lupta cu kilogramele în plus. De-a lungul carierei sale în muzică, artista și-a luat prin surprindere fanii cu transformările prin care a trecut.

Adesea, oamenii au criticat-o pentru modul în care arată, iar acest lucru i-a dat curaj să facă o schimbare. De curând, Oana Radu a decis că este momentul să apeleze din nou la o dieta minune pentru a ajunge la greutatea dorită.

Un lucru este cert, cântăreața își dorește să slăbească sănătos prin sport, alimentație echilibrată și disciplină. Un regim strict, fără exerciții fizice, o va ajuta să scape de kilograme pe termen scurt. Antrenamentul în sala de fitness este foarte important pentru a-și menține corpul tonifiat.

Cât de bine arată Oana Radu după prima săptămână de dietă

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, Oana Radu nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. De curând, artista a publicat un videoclip de la un eveniment la care a cântat, iar fanii nu au trecut cu vederea faptul că este într-o formă de zile mari.

În prima săptămână de dietă, cântăreața a reușit să dea jos 4 kilograme, iar rezultatele sunt deja vizibile.

Reacțiile oamenilor din mediul online nu au întârziat să apară. Aceștia i-au făcut o mulțime de complimente artistei.

Ce spune Oana Radu despre injecțiile pentru slăbit

De-a lungul anilor au existat o mulțime de speculații despre modalitățile la care Oana Radu a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite. Mulți au spus că artista ar fi încercat injecțiile pentru slăbit, însă adevărul este altul.

Vedeta a hotărât să lămurească situația. Așadar, aceasta a dezvăluit că nu este de acord cu această procedură prin care poți să slăbești considerabil.

„Nu o să încerc niciodată injecții de slăbit pentru că eu reacționez foarte repede la diete și sport. În ultima săptămână am slăbit deja patru kilograme, cu o dietă și sală în fiecare zi. Deși e o variantă ușoară treaba asta cu injecțiile de slăbit, eu nu am ales niciodată varianta ușoară, asta pentru că sunt și o persoană mai fricoasă.

În ceea ce privește sănătatea în special, nu am încredere în unele lucruri apărute peste noapte. Pot fi bune, nu vă contrazic, nu am studii în domeniu și nu știu cum va reacționa organismul meu peste 10 ani. Ceea ce e natural și testat peste ani, asta funcționează la mine. Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede. Până acum eu nu am ținut niciodată o dietă serioasă de slăbit.”, a mărturisit artista în mediul online.

Colaj cu Oana Radu în două ipostaze diferite

„Nu e ca și cum nu aș ști ce să fac și să apelez la injecții. Țin o dietă pe care am creat-o așa cum știu eu pentru mine, încercând să cuprindă toți nutrienții de care am nevoie, păstrând niște gramaje decente și cam aia e”, a mai punctat ea.

