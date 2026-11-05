Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu după ce Roxana Vașniuc a reclamat că tatăl fetiței sale a fost violent cu ea. Ce au constatat oamenii legii și ce măsuri au fost luate.

După ce Roxana Vașniuc a sunat la 112 și a anunțat că fostul ei partener este violent cu ea, oamenii legii au luat măsuri. Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile, cu monitorizare electronică, pe numele bărbatului.

Polițiștii au deschis și un dosar penal pentru amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Ordin de protecție, emis după incidentul reclamat de Roxana Vașniuc. Ce a transmis Poliția și ce au constatat oamenii legii

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, sesizarea a fost făcută de Roxana Vașniuc pe 4 noiembrie, în jurul orei 17:59. Apelul a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni.

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Femeia le-a spus oamenilor legii că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său. Din primele verificări a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut în aceeași zi, în jurul orei 17:30, la adresa de domiciliu a acesteia, din Popești-Leordeni.

"La data de 4 noiembrie a.c., în jurul orei 17:59, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 41 de ani, care a reclamat faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către soțul său.

Din verificările efectuate a reieșit că incidentul s-ar fi produs în jurul orei 17:30, în timp ce cei doi se aflau la adresa de domiciliu a femeii de 41 de ani, din orașul Popești-Leordeni.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent asupra victimei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, cu monitorizare electronică.", a transmis IPJ Ilfov.

A fost deschis un dosar penal pentru amenințare

Pe lângă măsurile de protecție, polițiștii au întocmit și un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente. Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și să dispună măsurile legale care se impun.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și luarea măsurilor legale care se impun.", au mai transmis oamenii legii.

Reprezentanții IPJ Ilfov au precizat că verificările sunt în desfășurare.

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