Situația Roxanei Vașniuc pare să se agraveze. Aceasta a sunat la 112 și nu doar o dată, ci chiar de trei ori, așa cum a demonstrat. Ce se întâmplă acum în viața sa personală.

Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei | antena stars

Roxana Vașniuc traversează o perioadă extrem de dificilă după divorțul de fostul soț. Prezentatoarea TV a ajuns din nou în atenția publicului după ce a făcut un apel la numărul unic de urgență 112, de trei ori, și a publicat un mesaj îngrijorător pe rețelele de socializare.

Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112

Vedeta a cerut intervenția autorităților și a transmis că se teme ca situația să nu ajungă prea departe.

Potrivit mesajului publicat de Roxana Vașniuc, aceasta a făcut o sesizare la 112 la ora 17:58 și așteaptă ca Poliția din Popești-Leordeni să ia măsurile necesare. Prezentatoarea nu a explicat în detaliu ce s-a întâmplat și nici nu a precizat dacă a fost vorba despre un incident în care ar fi fost implicat fostul partener.

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„La ora 17:58 am făcut o sesizare la 112! Sper ca Poliția din Popești Leordeni să-și facă datoria până nu e prea târziu! Lucrurile se tergiversează, pentru că sunt interese mai importante decât viața unui om! În ce țară trăim!? De aceea mor atâtea femei! Oare nu v-au fost de ajuns atâtea femiciduri!?”, a scris Roxana Vașniuc pe Instagram.

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Roxana Vașniuc, probleme grave după divorț. Ce se întâmplă cu fiica ei

Apelul la 112 vine într-un moment deja tensionat pentru vedetă. Recent, Roxana Vașniuc a vorbit la Știrile Antena Stars despre problemele cu care se confruntă după despărțirea de fostul soț. Aceasta a mărturisit că își dorește cel mai mult să își poată vedea fetița și să continue să aibă grijă de ea.

Prezentatoarea a susținut că fostul partener ar fi încercat să o îndepărteze de copil și că deține înregistrări și alte probe pe care intenționează să le prezinte autorităților competente.

„Eu tot ceea ce îmi doresc este să îmi văd copilul și să pot avea grijă în continuare de fetița mea”, a declarat aceasta.

Roxana a mai spus că nu vrea să transforme problemele personale într-un spectacol public, mai ales pentru că fiica sa este implicată în această situație.

„Am descoperit cât sunt de puternică și de rezistentă”

Dincolo de conflictul cu fostul soț, vedeta a recunoscut că întreaga perioadă și-a pus amprenta asupra stării sale emoționale. Sunt zile în care plânge și simte că îi este greu să facă față situației, însă încearcă să își găsească puterea pentru a merge mai departe.

„Am descoperit cât sunt de puternică și de rezistentă. Nu știu cum reușesc să gestionez situațiile, pentru că sunt zile în care plâng și trebuie să mă redresez”, a mărturisit Roxana Vașniuc.

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Vedeta spune că speră ca lucrurile să se rezolve pe cale legală și că își dorește, înainte de toate, să își poată relua relația firească cu fiica sa. Deocamdată, Roxana nu a oferit mai multe detalii despre sesizarea făcută la 112 și nici despre intervenția autorităților.