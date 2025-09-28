Paris Jackson a atras toate privirile cu o ținută complet transparentă, la câteva săptămâni după despărțirea de logodnicul ei

Paris Jackson a întors privirile la New York Fashion Week cu o ținută transparentă, provocatoare, care i-a scos în evidență stilul lipsit de teamă. Apariția vine la scurt timp după câteva schimbări importante din viața ei personală.

A doua apariție a zilei a fost la fel de îndrăzneață: un body roșu cu decolteu adânc, purtat fără pantaloni.

Paris Jackson a atras toate privirile cu o ținută complet transparentă

Cântăreața și compozitoarea, fiica regretatului Michael Jackson, a participat la petrecerea de lansare a revistei 72, organizată la restaurantul The Cut din New York.

Ținuta ei a fost alcătuită dintr-un top complet transparent, cu mânecă lungă, care îi lăsa la vedere tatuajele colorate, asortat cu o fustă florală asimetrică, cizme din piele vișinie până la genunchi și o geantă verde, pufoasă, cu o textură aparte.

Diva și-a completat ținuta îndrăzneață marca YSL cu bijuterii din aur purtate în straturi și un coc lejer, dezordonat. Cu câteva ore înainte, Paris a fost prezentă la prezentarea colecției Off-White primăvară/vară 2026, desfășurată la New Design High School.

Pentru a doua apariție a zilei, Paris a ales un body roșu cu decolteu adânc, purtat fără pantaloni, care lăsa la vedere tatuajul de pe stern. Ținuta a fost accesorizată cu cizme negre, largi, până la genunchi și o geantă din denim.

Paris și Ester Expósito s-au întâlnit în Barcelona

Pe 10 septembrie, cu doar două zile înainte de apariția ei la NYFW, Paris și Ester Expósito s-au revăzut la prezentarea Desigual din Barcelona, punând capăt speculațiilor despre tensiunile dintre ele.

În 2024, cele două au stârnit rumoare la un show Desigual, după ceea ce fanii au numit „o interacțiune rece”.

Anul acesta, însă, cele două au fost surprinse râzând, discutând și chiar îmbrățișându-se cu căldură. Momentul a fost surprins în mai multe selfie-uri, inclusiv unul în care amândouă arată degetul mijlociu către cameră.

Cântăreața și logodnicul ei, Justin Long, s-au despărțit

Deși Paris a strălucit la NYFW, apariția ei a venit într-un moment delicat pe plan personal. Cu doar câteva săptămâni înainte fusese confirmată despărțirea de logodnicul ei, Justin Long.

Cei doi au fost împreună timp de trei ani, iar Paris își anunțase logodna în decembrie 2024, printr-o postare pe Instagram – ștearsă între timp – în care îl numea „perfect” și scria: „Îți mulțumesc că mă lași să fiu a ta. Te iubesc!”.

În luna iunie, Paris a fost surprinsă purtând inelul de logodnă la Festivalul Tribeca, unde a pășit pe covorul roșu alături de Justin. Câteva zile mai târziu, ea a vorbit pentru Access Hollywood despre planurile de nuntă: „Rochia este în lucru, locația a fost aleasă, iar data a fost stabilită de un astrolog, pentru că sunt din Los Angeles. Eu cred în cristale, în astrologi și în toate lucrurile de genul acesta”.

Schimbarea bruscă a venit ca un șoc pentru mulți, inclusiv pentru fanii care observaseră tensiunea vizibilă dintre cei doi, într-un moment surprins pe marginea drumului, în Malibu. Acum, pe măsură ce începe să se vindece, cercul ei apropiat îi este alături. Macaulay Culkin, nașul lui Paris, Prince și Blanket Jackson, a rămas o prezență constantă în viața ei, relatează Hola.com.