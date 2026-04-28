Antena Căutare
Pe mâna cui va lăsa Ion Țiriac afacerile după ce iese la pensie. Când se va retrage

Pe mâna cui va lăsa Ion Țiriac afacerile după ce iese la pensie. Când se va retrage

Ion Țiriac va împlini în curând 87 de ani și a vorbit recent despre ce se va întâmpla cu afacerile sale de miliarde.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 13:41 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 13:44
Ion Țiriac va împlini în curând 87 de ani

Pe 9 mai, Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români, va împlini 87 de ani. Cu această ocazie, fostul sportiv a vorbit despre planurile sale de pensionare.

În plus, miliardarul a vorbit și despre ce se va întâmpla cu afacerile sale, care i-au adus o avere estimată la peste 2 miliarde de dolari, scrie Adevărul.

Într-un interviu acordat GSP, miliardarul a dezvăluit că vrea să se pensioneze în câteva săptămâni.

Din acel punct, afacerile sale de miliarde vor fi gestionate de fiul său cel mare.

Articolul continuă după reclamă

Pe mâna cui va lăsa Ion Țiriac afacerile după ce iese la pensie

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, business-ul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani,” a declarat Țiriac pentru GSP.

Potrivit miliardarului, fiul său Alexandru Țiriac va prelua conducerea afacerilor, în valoare de miliarde de dolari. Se pare că tranziția va avea loc în curând, dat fiind faptul că Ion Țiriac vrea să se pensioneze în doar câteva săptămâni.

„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni, am făcut 87 de ani, se pare că-mi dă drumul,” a declarat Țiriac pentru GSP. „Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi. Să vedem cum fac treaba asta.”

Ion Țiriac s-a născut pe data de 9 mai 1939, în Brașov. După ce a avut o carieră de succes în tenis, a fondat mai multe afaceri de succes, care l-au făcut unul dintre cei mai bogați oameni din România.

Ion Țiriac are o avere impresionantă

Fostul sportiv are acum o avere impresionantă, care depășește 2 miliarde de dolari, scrie Give Me Sport. Deși s-a retras din sport de aproape 5 decenii, Țiriac are o avere mai mare decât cea a fotbalistului Cristiano Ronaldo, cunoscut la nivel mondial.

Țiriac, care a fost jucător de tenis în anii 1960 și 1970, dar cea mai mare parte a averii sale a venit după ce s-a retras din sport. Miliardarul a câștigat primul său titlu la Roland Garros în 1970. Țiriac și Ilie Năstase au câștigat atunci proba de dublu masculin, acesta fiind singurul său titlu major.

A avut și performanțe notabile la Wimbledon și a ajuns până în semifinale, cu cel mai bun rezultat al carierei sale. Țiriac s-a retras din tenis în 1979, cu o avere considerabil mai mică decât cea actuală.

După retragere, a antrenat și a manageriat jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker. Totodată, și-a început cariera de investitor după căderea comunismului. A fondat ulterior Grupul Țiriac, cu activități în imobiliare, auto, servicii financiare și altele.

Țiriac a fondat Banca Țiriac, prima bancă privată din România post-comunistă. În 2007, a devenit primul miliardar oficial al țării, când a fost inclus pe lista Forbes. Atunci avea o avere de 1.1 miliarde de dolari.

Țiriac deține o colecție impresionantă de mașini și motociclete de lux, expusă în „Țiriac Collection” din Otopeni.

În 2026, Forbes estimează că fostul sportiv are o avere netă de 2.3 miliarde de dolari. Ceea ce îl plasează pe locul 1778 în topul celor mai bogați oameni din lume. Averea lui Țiriac a crescut semnificativ în ultimii ani, aproape dublându-se din 2020, când era estimată la 1.2 miliarde de dolari.

Țiriac nu e primul fost sportiv care a făcut o avere impresionantă după retragerea din sport. Reece Wabara a părăsit fotbalul la 26 de ani, în 2017, pentru a deveni om de afaceri. În 2024, averea sa era estimată la 83 de milioane de lire sterline.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x