Petre Roman cere Parlamentului României să îi plătească peste 71.000 de lei. Ce pensie încasează fostul premier al României

După ce și-a recuperat pensia specială, Petre Roman solicită acum să îi fie plătite și dobânzile: peste 70.000 de lei de la Camera Deputaților.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 12:00 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:59
Petre Roman solicită Parlamentului României să îi plătească 71.000 de lei. Ce pensie încasează fostul premier al României

Petre Roman, primul premier al României după Revoluția din 1989, solicită peste 71.000 de lei de la Camera Deputaților cu titlu de dobânzi și actualizare a indicelui de inflație din perioada martie 2021 – iunie 2022, potrivit Fanatik.

Cum a ajuns Petre Roman într-o astfel de situație

Petre Roman solicită Tribunalului București să oblige Camera Deputaților la plata sumei de 71.471,03 lei, reprezentând dobândă penalizatoare (32.216,98 lei) și actualizarea ratei inflației (39.254,05 lei), potrivit sursei citate mai sus.

Petre Roman susține că suma provine din perioada martie 2021 – iunie 2022, când foștilor parlamentari le-a fost eliminată pensia specială. La acea vreme, Marcel Ciolacu și alți patru parlamentari PSD inițiau o abrogare a articolelor din statutul deputaților și senatorilor care le permitea acestora să încaseze sume cuprinse între 2.000 și 11.000 de lei, în funcție de numărul de mandate.

Ulterior, Curtea Constituțională a României i-a repus pe parlamentari în drepturi, iar aceștia au continuat să își încaseze indemnizațiile pentru limită de vârstă. Cei 768 de foști aleși au deschis procese pentru recuperarea banilor pe care nu i-au încasat și le-au câștigat.

Printre aceștia s-a numărat și Petre Roman, care, în octombrie 2023, a obținut o decizie definitivă care a obligat Secretariatul Camerei Deputaților să îi achite 153.251 de lei – repunerea în plată pentru perioada martie 2021 – iunie 2022.

Doar că această sumă reprezintă doar debitul principal, respectiv suma pe care Petre Roman nu a încasat-o. Pe urmă, fostul premier a mai deschis un proces în care a cerut și diferența reprezentată de dobânzi și actualizare a indicelui de inflație, potrivit Fanatik.

Petre Roman încasează o pensie de 11.000 de lei

În toamna anului trecut, Petre Roman a dezvăluit că primește lunar o pensie de aproximativ 11.000 de lei, după recalcularea din septembrie. Între timp, fostul premier al României a continuat să predea la o universitate din Geneva, pentru a-și crește veniturile.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul.

Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc, în primul rând, pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a declarat Petre Roman pentru Bugetul, citat de Fanatik.

