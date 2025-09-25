Petre Roman a fost surprins de paparazzii la volanul unei mașini care a atras imediat atenția.

Ce mașină conduce Petre Roman la 79 de ani. Cum a fost surprins alături de Silvia Chifiriuc pe străzile din Capitală | Hepta

În vârstă de 79 de ani, Petre Roman a fost protagonistul unor scene neașteptate în Capitală. Alături de soția sa, Silvia Chifiriuc, fostul premier a fost surprins la volanul unei mașini electrice moderne, reușind să atragă atenția din nou. Însă, momentul de eleganță s-a transformat rapid într-o aventură, după ce noroiul și aglomerația din Capitală i-au pus răbdarea la grea încercare.

Ce mașină și-a cumpărat Petre Roman

Paparazzii Spynews au fost cei care au imortalizat întreaga scenă. Îmbrăcat lejer, dar impecabil, cu o pereche de pantofi sport, pantaloni albaștri, cămașă deschisă la culoare și un sacou bleu asortat, Petre Roman a demonstrat că știe cum să îmbine rafinamentul cu tendințele actuale. Soția lui nu a făcut nici ea excepție.

Potrivit imaginilor, fostul premier conduce o Tesla, mașină în care a fost surprins în Capitală alături de Silvia. Ziua lor a început la mall, unde au cumpărat un cadou, iar mai apoi au pornit spre o vizită. Pe drum, s-au oprit pentru a lua un buchet de flori, moment în care situația s-a complicat. Fostul premier și-a parcat mașina într-un loc nepotrivit, astfel că a blocat accesul unei basculante. Ca să mute mașina, el a trebuit să treacă prin noroi, murdărindu-și încălțămintea, potrivit sursei citate mai sus.

După ce a rezolvat situația și a mutat mașina, a revenit să recupereze florile și și-a continuat drumul. Înainte să ajungă la destinația finală, Petre Roman a avut, însă, grijă să își curețe pantofii, folosindu-se chiar de o frunză luată dintr-un copac din apropiere.

Între timp, soția sa l-a așteptat zâmbitoare, demonstrând încă o dată discreția și eleganța cu care a obșinuit publicul.

Ce pensie are Petre Roman

Cu ceva vreme în urmă, atunci când a fost întrebat ce pensie are, Petre Roman mărturisea că încă mai muncește pentru a câștiga un ban în plus, mărturisind că este profesor și ține cursuri.

„Eu şi acum muncesc pentru a câştiga un ban în plus. Sunt profesor şi ţin nişte cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt şi preşedinte şi profesor la o universitate din Geneva pentru care, de asemenea, sunt bine platit şi am şi pensia mea. Am pensia mea şi pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei”, dezvăluia fostul premier, citat de Spynews.