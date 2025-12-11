Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

Pamela Anderson a surprins pe toată lumea cu decizia de a renunța la numele său celebru. Iată cine a influențat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Decembrie 2025, 17:29 | Actualizat Joi, 11 Decembrie 2025, 17:29
Galerie
Pamela Anderson se gândește să-și schimbe numele celebru | GettyImages

Pamela Anderson, în vârstă de 58 de ani, este cunoscută la nivel internațional. Ea a stârnit interesul încă din tinerețe cu imaginea sexy, aparițiile tv și atitudine. Vedeta și-a construit un imperiu fiind exact Pamela Anderson. Numele este cunoscut în toată lumea, însă acum vrea să îl schimbe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Pamela Anderson, de nerecunoscut pe străzile din New York. Cum a fost surprinsă de paparazzi vedeta din Baywatch

Cine a influențat-o pe Pamela Anderson să renunțe la numele său celebru

Articolul continuă după reclamă

Actrița din Baywatch s-a hotărât să renunțe la numele Anderson, care în timp a devenit asociat cu imaginea ei. Motivul este unul sentimental, și anume Pamela dorește să onoreze memoria bunicului său, originar din Finlanda.

Citește și: Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos”

Actrița a fost extrem de apropiată de Herman Hyytiäinen, astfel că se gândește serios să preia numele acestuia, devenind Pamela Hyytiäinen, conform unui interviu pe care l-a acordat revistei Vogue.

De-a lungul timpului, Pamela Anderson s-a distanțat de imaginea care a consacrat-o în tinerețe, militând pentru naturalețe. Astfel că, decizia de a-și schimba numele vine în mod... natural, încă un pas în renunțarea la identitatea inițială.

Citește și: Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți

„Imaginația mea a zburat cu mine de-a lungul anilor. Am încercat diferite roluri pentru a mă descoperi… Trebuie să dezbraci în totalitate de multe ori și să o iei de la capăt”, a declarat ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pamela dorește acum să se reconecteze la rădăcinile nordice: „Uneori nu vreau să fiu Pamela Anderson. Vreau să fiu Pamela Hyytiäinen… Aș vrea să-mi schimb numele.”

Citește și: Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul

Familia actriței a decis să își schimbe numele în Anderson odată cu mutarea în Canada - o practică destul de comună pentru a ascunde trăsăturile etnice și pentru a se adapta în noua societate.

Bunicul actriței a fost cel care a învățat-o primele cuvinte în limba natală, pe care ea o considera magică, deoarece „nimeni altcineva nu o putea înțelege”. Pentru a-l impresiona, Pamela studia cuvinte în finladeză.

Citește și: Pamela Anderson și Liam Neeson, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Gesturile care i-au dat de gol

După moartea bunicului însă, aceasta a renunțat la îndeletnicirea care îi aducea atâta alinare.

pamela anderson pe covorul roșu
+155
Mai multe fotografii

Herman Hyytiäinen a fost poet, insuflându-i dragostea pentru artă, natură și folclor și nepoatei sale: „A fost cea mai apropiată persoană din viața mea!”

În ce relații au rămas Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, și fostul soț după divorț. Cum se înțeleg...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum” Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Observatornews.ro Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei
Antena 3 Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească” Alina Marymar îi dă fatala Lambadei, după ce a dat de înțeles că este însărcinată: "Nu știe să scrie și să citească”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză uriașă de ziua ei
Cât costă mașina pe care Alin Oprea i-a oferit-o cadou soției sale. Medana Oprea a avut parte de o surpriză...
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent
Ce se întâmplă cu nivelul zahărului din sânge dacă consumi pâine de secară în mod frecvent Catine.ro
Ioana Blaj, în doliu. Actrița din Lia - Soția soțului meu a pierdut o ființă dragă
Ioana Blaj, în doliu. Actrița din Lia - Soția soțului meu a pierdut o ființă dragă
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma
Un român căutat internațional face live-uri pe TikTok după ce ar fi bătut un YouTuber italian în metroul din Roma Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „E un copil foarte disciplinat”
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre... Elle
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos
Căciuli rusești. Desert de iarnă simplu, aromat și spectaculos HelloTaste.ro
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 decembrie 2025. Taurii caută iubirea adevărată. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei Jurnalul
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să existe
Scandal URIAȘ la Casa Albă! Melania Trump lovește din nou: documentarul care a rupt America în două înainte să... Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia Observator
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor
6 medicamente care nu se combină bine cu suplimentul de vitamina D, potrivit farmaciștilor MediCOOL
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea
Biscuiți Tablă de șah, fragezi și aromați, perfecți pentru ceai sau cafea HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post
Ciorbă de varză acră cu cartofi. Rețetă simplă și hrănitoare, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x