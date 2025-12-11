Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei

Pamela Anderson a surprins pe toată lumea cu decizia de a renunța la numele său celebru. Iată cine a influențat-o.

Pamela Anderson, în vârstă de 58 de ani, este cunoscută la nivel internațional. Ea a stârnit interesul încă din tinerețe cu imaginea sexy, aparițiile tv și atitudine. Vedeta și-a construit un imperiu fiind exact Pamela Anderson. Numele este cunoscut în toată lumea, însă acum vrea să îl schimbe.

Cine a influențat-o pe Pamela Anderson să renunțe la numele său celebru

Actrița din Baywatch s-a hotărât să renunțe la numele Anderson, care în timp a devenit asociat cu imaginea ei. Motivul este unul sentimental, și anume Pamela dorește să onoreze memoria bunicului său, originar din Finlanda.

Actrița a fost extrem de apropiată de Herman Hyytiäinen, astfel că se gândește serios să preia numele acestuia, devenind Pamela Hyytiäinen, conform unui interviu pe care l-a acordat revistei Vogue.

De-a lungul timpului, Pamela Anderson s-a distanțat de imaginea care a consacrat-o în tinerețe, militând pentru naturalețe. Astfel că, decizia de a-și schimba numele vine în mod... natural, încă un pas în renunțarea la identitatea inițială.

„Imaginația mea a zburat cu mine de-a lungul anilor. Am încercat diferite roluri pentru a mă descoperi… Trebuie să dezbraci în totalitate de multe ori și să o iei de la capăt”, a declarat ea.

Pamela dorește acum să se reconecteze la rădăcinile nordice: „Uneori nu vreau să fiu Pamela Anderson. Vreau să fiu Pamela Hyytiäinen… Aș vrea să-mi schimb numele.”

Familia actriței a decis să își schimbe numele în Anderson odată cu mutarea în Canada - o practică destul de comună pentru a ascunde trăsăturile etnice și pentru a se adapta în noua societate.

Bunicul actriței a fost cel care a învățat-o primele cuvinte în limba natală, pe care ea o considera magică, deoarece „nimeni altcineva nu o putea înțelege”. Pentru a-l impresiona, Pamela studia cuvinte în finladeză.

După moartea bunicului însă, aceasta a renunțat la îndeletnicirea care îi aducea atâta alinare.

Herman Hyytiäinen a fost poet, insuflându-i dragostea pentru artă, natură și folclor și nepoatei sale: „A fost cea mai apropiată persoană din viața mea!”