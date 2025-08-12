Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea

Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea

Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman și a Mioarei Roman, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiul tatălui ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 14:59 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 18:11
Galerie
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea | Instagram/ Antena 1

Într-un interviu recent acordat pentru viva.ro, Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu fratele său vitreg, Petrus, fiul lui Petre Roman și al soției sale actuale, Silvia Chifiriuc.

Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea

Diferența de vârstă dintre cei doi este una impresionantă – 35 de ani – însă acest lucru nu a dus neapărat la apropiere.

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a declarat vedeta, lăsând să se înțeleagă că legătura cu mezinul familiei este, practic, inexistentă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce pensie alimentară achită Marius Elisei pentru fiica sa cu Oana Roman. Suma neașteptată „Nu a plătit timp de trei ani”

Petre Roman, retras din politică și dedicat familiei

Ajuns la 79 de ani, Petre Roman s-a retras complet din viața politică și își dedică timpul familiei. Alături de Silvia Chifiriuc, cu care are o căsnicie fericită, fostul premier își concentrează atenția în special asupra fiului său cel mic, Petrus.

Căsnicia actuală a lui Petre Roman a început după despărțirea de Mioara Roman, iar acest episod a adus, de-a lungul anilor, numeroase discuții în spațiul public. Relațiile dintre membrii familiei Roman au fost, nu de puține ori, marcate de tensiuni și distanțe emoționale.

Citește și: Petre Roman, apariție surpriză la aniversarea Oanei Roman. Imaginile care dovedesc că au trecut peste toate neînțelegerile

Dacă în privința fratelui vitreg Oana nu are prea multe de spus, legătura cu tatăl său rămâne una deosebit de importantă pentru ea. „Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am.

Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni. Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mai spus Oana Roman.

De asemenea, Oana a dezvăluit că recent s-a întâlnit cu sora tatălui ei și își dorește să reia o relație apropiată cu aceasta. În rest, spune că mai are doar câțiva unchi și mătuși din partea mamei.

Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”... Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Îmi aştept sfârşitul” Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: “Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate” &#8220;Îmi aştept sfârşitul&#8221; Cornel Dinu, mărturisiri tulburătoare: &#8220;Nu am ieşit din casă de un an şi jumătate&#8221;
Observatornews.ro Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”
Cât de mult a slăbit Ozana Barabancea: „Minus 24 de kg!”. Cum arată acum jurata de la „Te Cunosc de Undeva!”
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x