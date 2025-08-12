Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea

Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman și a Mioarei Roman, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiul tatălui ei.

Într-un interviu recent acordat pentru viva.ro, Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu fratele său vitreg, Petrus, fiul lui Petre Roman și al soției sale actuale, Silvia Chifiriuc.

Diferența de vârstă dintre cei doi este una impresionantă – 35 de ani – însă acest lucru nu a dus neapărat la apropiere.

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a declarat vedeta, lăsând să se înțeleagă că legătura cu mezinul familiei este, practic, inexistentă.

Petre Roman, retras din politică și dedicat familiei

Ajuns la 79 de ani, Petre Roman s-a retras complet din viața politică și își dedică timpul familiei. Alături de Silvia Chifiriuc, cu care are o căsnicie fericită, fostul premier își concentrează atenția în special asupra fiului său cel mic, Petrus.

Căsnicia actuală a lui Petre Roman a început după despărțirea de Mioara Roman, iar acest episod a adus, de-a lungul anilor, numeroase discuții în spațiul public. Relațiile dintre membrii familiei Roman au fost, nu de puține ori, marcate de tensiuni și distanțe emoționale.

Dacă în privința fratelui vitreg Oana nu are prea multe de spus, legătura cu tatăl său rămâne una deosebit de importantă pentru ea. „Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident. Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am.

Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni. Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a mai spus Oana Roman.

De asemenea, Oana a dezvăluit că recent s-a întâlnit cu sora tatălui ei și își dorește să reia o relație apropiată cu aceasta. În rest, spune că mai are doar câțiva unchi și mătuși din partea mamei.