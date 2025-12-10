Ioana Blaj, în doliu. Actrița din Lia - Soția soțului meu a pierdut o ființă dragă

Ioana Blaj trece prin momente dificile, după ce a pierdut o persoane importantă. Iată ce mesaj a transmis actrița.

Ioana Blaj, nora Ruxandrei Ion, trece prin momente grele. În prag de sărbători, îndrăgita actriță și-a pierdut tatăl.

Ce mesaj a transmis Ioana Blaj după decesul tatălui său

Ioana Blaj postase la finalul lunii octombrie câteva fotografii care i-au marcat luna. Printre ele se află și una cu tatăl său alături de câinele familiei, Puci:

„Tata cu Puci într-o zi în care am povestit de dimineața până seara și în care ne-am mutat după soare. E amprentată bine în suflet”, a scris ea despre fotografia care avea să fie printre ultimele cu părintele său.

Aseară, Ioana Blaj a anunțat decesul tatăl ei: „Tata a plecat astăzi. Drum lin, dragul meu iubit!”

Ea a avut și un îndemn pentru toți urmăritorii: „Sunați-i dacă îi mai aveți.”

Ioana și-a luat un an sabatic pentru a se concentra pe viața de familie, lăsând în planul secund profesia. Rolul din Lia - Soția soțului meu, în care i-a dat viață lui Alice, a fost unul de excepție, dând doza de ”nebunie” serialului.

Deși departe de viziunea ei despre maternitate, familie și iubire, Ioana a reușit să ofere telespectatorilor un personaj viu, de o forță extraordinară.

Ioana Blaj este căsătorită cu Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion, din 2019. Cuplul are doi băieți.