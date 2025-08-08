Iustin Petrescu, dezvăluiri dureroase, la doar o zi după ce Marilu a fost surprinsă în mediul online. Ce mesaje a primit acesta

Iustin Petrescu și actuala lui iubita, Hara, afectați de mesajele de hate din mediul online. Ce dezvăluiri dureroase a făcut acesta după ce a lispit de pe rețelele sociale.

La doar o zi după ce Marilu a apărut pe rețelele sociale, Iustin Petrescu a dezvăluit că se confruntă cu o situație dureroasă. După dezvăluirile șocante pe care le-au făcut cei doi foști, tânăra a dispărut din mediul online. Iustin a continuat să își țină la curent urmăritorii cu pașii pe care îi face, însă apoi și el a intrat într-un con de umbră. Acum, el a revenit pe Instagram cu un mesaj greu.

Iustin Petrescu și iubita lui, Hara, afectați de mesajele de hate din mediul online. Ce dezvăluiri dureroase a făcut acesta

Iustin Petrescu a revenit pe rețelele sociale și trage un semnal de alarmă. Acesta susține că în ultimele luni a fost nevoit să ia o pauză de la mediul online din cauza mesajelor pe care le-a primit. Internauții au simțit că îl taxează pentru dezvăluirile făcut de fosta lui iubită, iar el a primit o mulțime de mesaje cu impact emoționat.

Într-o postare de tip carusel, în care apare și alături de actuala lui iubită, acesta a făcut publice mai multe comentarii pe care le-a primit în ultima perioadă. Acesta conțin mesaje dureroase, despre care Iustin spune că l-au afectat foarte tare.

De asemenea, el a declarat că din cauza hate-ului din online, actuala lui parteneră a avut gânduri negre.

„„Nu mai vreau sa traiesc”

Prima oară când am auzit asta în casă a fost acum două luni. Printre lacrimi. Aveam același gând, dar nu i-as fi spus ei asta niciodată.

Nimic nu te pregătește pentru momentul in care viata ta devina tinta publica a urii. Am fost invatat sa cred ca “daca ai constiinta curata, vei fi bine”. Nu e chiar asa. Nu acum, cel putin.

In ultimele doua luni am trecut prin una dintre cele mai dificile si dureroase perioade din viata mea. Nu doar ca mi-am vazut viata personala sfasiata in fata tuturor, dar am fost bombardat cu mii de mesaje violente, dezumanizante.

Postarea aceasta este despre cat de periculos este discursul de ura. Despre ce inseamna sa incerci sa iti pastrezi mintea intreaga cand fiecare colt de internet, si nu numai, iti spune ca nu meriti sa mai existi.

Nu am raspuns cu ura, am ales sa ma opresc, poate putin mai tarziu decat trebuia, iar acum aleg sa incerc sa ma vindec si sa merg mai departe.

Am mult de reparat. In mine, in viata mea si in imaginea mea, dar mai ales in increderea ca oamenii pot vedea mai departe de ce li se arunca pe ecran.

Hate-ul online nu este activism, face victime reale zi de zi. Asta nu este justitie. Este o forma de cruzime si atat.

Daca simti ca nu mai poti, scrie-mi. Oricat de negru pare totul in acest moment, nu este, iti promit”, a scris acesta pe contul lui de Instagram.

Prima decizie în procesul dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu

În urmă cu fix o lună, a avut loc primul termen din procesul momentului. Iustin Petrescu a dat-o în judecată pe Marilu Dobrescu, după acuzațiile pe care ea i le-a adus. Acesta susține că fosta lui iubită a încercat să îl denigreze într-un videoclip postat în urmă cu o lună de influenceriță, pe contul ei de Youtube. In clip-ul intitulat „Totul despre abuzatorul meu”, fata nu îi folosește numele, dar lasă de înțeles că acesta ar fi abuzat-o verbal și fizic.

Iustin Petrescu a fost la tribunal alături de actuala lui iubită. Hara a venit doar să îl susțină, însă spune că nu ar ezita să depună mărturie dacă ar fi nevoie. „Dacă mi se cere, bineînțeles”, a declarat aceasta, la ieșirea din tribunal.

„I-a fost pronunțat numele, a fost menționată, a suferit și ea niște repercusiuni. Te afectează chestiile astea”, spunea băiatul la acel moment.

Marilu Dobrescu nu a fost prezentă la tribunal, dar a fost reprezentată de avocata sa. Vlogerița a cerut ca judecarea cauzei să fie făcută cu ușile închise. După aproximativ o oră și jumătate, ședința s-a încheiat.

După alte câteva ore de așteptare, a venit și verdictul instanței. Magistrații au respins cerea formulată de Iustin Petrescu, considerând că probele prezentate de influenceriță sunt relevante și solide.