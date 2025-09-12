Antena Căutare
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani. Detalii de la „ceaiul privat"

Prințul Harry și-a reîntâlnit tatăl după aproape doi ani. Iată cum a decurs întrevederea.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 13:26
Prințul Harry s-a întâlnit cu Regele Charles după aproape doi ani

Prinţul Harry a luat ceaiul cu Regele Charles miercuri, la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire faţă în faţă după 20 de luni. Presa speculează că ar putea fi primul pas către repararea unei rupturi foarte mediatizate între tată şi fiu.

Cum a decurs întâlnirea dintre Prințul Harry și Regele Charles al III-lea

Ducele de Sussex şi-a văzut tatăl ultima dată în februarie 2024, la scurt timp după ce s-a anunţat că suveranul urma un tratament pentru o formă nespecificată de cancer.

Palatul Buckingham a confirmat că Regele Charles, în vârstă de 76 de ani, a luat ceaiul în privat cu fiul său miercuri, la Clarence House, în Londra. Întâlnirea ar fi durat circa 55 de minute, potrivit news.ro.

Prințul Harry, în vârstă de 40 de ani, a venit luni în Marea Britanie pentru o serie de angajamente, iar miercuri dimineaţă a vizitat un centru de cercetare specializat în îmbunătăţirea tratamentului pentru victimele cu leziuni provocate de explozii.

De când Prințul Harry şi soţia sa, Meghan Markle, s-au mutat în California în 2020, unde locuiesc acum împreună cu cei doi copii ai lor, au criticat dur familia regală britanică şi instituţia monarhică în interviuri, documentare TV şi autobiografia Prințului Harry, Spare (Rezervă).

Ducele de Sussex a avut câteva comentarii deosebit de dure la adresa rRegelui Charles şi a fratelui său mai mare, Prinţul William, moştenitorul tronului, ceea ce a dus la o ruptură totală a relaţiei sale cu familia. Dar, după ce a pierdut în mai o bătălie juridică cu guvernul britanic pe tema securităţii sale, Prințul Harry a declarat că doreşte o apropiere.

„Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri. Dar ştiţi... Mi-ar plăcea să mă împac cu familia mea... Nu are rost să mai continuăm să ne certăm. Iar viaţa este preţioasă”, a declarat el pentru BBC. „Nu ştiu cât timp mai are tatăl meu. Nu vorbeşte cu mine din cauza chestiei astea cu securitatea, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, a spus mezinul suveranului britanic.

Atât Palatul Buckingham, cât şi reprezentanţii lui Harry au păstrat tăcerea, înaintea vizitei prinţului în Marea Britanie, cu privire la posibilitatea unei întâlniri cu Regele.

Cu toate acestea, şeful departamentului de comunicare al Regelui Charles şi reprezentanţii media ai Prințului Harry au fost fotografiaţi în iulie la o întâlnire secretă la Londra, în ceea ce ziarele au sugerat că ar putea fi primii paşi către o reconciliere.

Istoricul şi autorul Anthony Seldon a spus că repararea relaţiei lor este importantă pentru monarhie şi pentru Charles şi Harry ca indivizi. „Regele este Rege, dar este şi un om şi un tată iubitor”, a declarat Seldon pentru Reuters. „Cred că ruptura le-a cauzat amândurora multă suferinţă. Aşadar, dacă aceasta poate fi vindecată, cel puţin parţial, acum sau ulterior, atunci este un lucru bun”, crede Seldon.

Ultima dată când tatăl şi fiul s-au văzut a fost în februarie 2024, când Ducele de Sussex a zburat la Londra după ce monarhul a anunţat că urmează un tratament pentru cancer. Atunci, Prințul Harry a petrecut aproximativ 45 de minute cu tatăl său.

Prințul Harry şi-a început şederea de patru zile în Marea Britanie lăsând flori, luni, la mormântul bunicii sale, Regina Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlineau trei ani.

Regele, care încă urmează un tratament pentru cancer, s-a întors miercuri la Londra de la reşedinţa sa din Balmoral, unde şi-a petrecut vacanţa de vară.

Ducele de Sussex rămâne însă înstrăinat de Prinţul William, în vârstă de 43 de ani, care a călătorit miercuri la Cardiff pentru a afla mai multe despre un centru de sănătate mintală cu ocazia Zilei Mondiale de Prevenire a Sinuciderii şi nu pare să mai fie nicio perspectivă ca cei doi să se întâlnească, scrie presa internațională.

