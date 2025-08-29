Antena Căutare
Prințul Harry se întoarce în Regatul Unit pentru comemorarea a trei ani de la moartea Reginei Elizabeth a II-a. Ce zvon a apărut

Prinţul Harry urmează să se afle în Regatul Unit la 8 septembrie, la comemorarea a trei ani de la moartea bunicii sale, Elizabeth a II-a, pentru a asista la o decernare de premii în cadrul acţiunii sale caritative, anunţă el joi.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 11:00 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 13:57
Prințul Harry se întoarce în Regatul Unit pentru comemorarea a trei ani de la moartea Reginei Elizabeth a II-a.

Harry, care trăieşte în California după ce a rupt cu familia regală în 2020, ”va asista la ceremonia de marcare a 20 de ani a WellChild Awards", anunţă pe site această organizaţie care ajută copii bolnavi.

Prințul Harry se întoarce în Regatul Unit pentru comemorarea a trei ani de la moartea Reginei Elizabeth a II-a. Ce zvon a apărut

Prinţul patronează această organizaţie caritativă de la vârsta de 17 ani.

La ceremonia de la 8 septembrie, el urmează să se întâlnească cu copii grav bolnavi şi familiile acestora şi să înmâneze un premiu unui ”copil care inspiră”.

”Mă simt în continuare privilegiat să asist la WellChild Awards", declară el, citat de această organizaţie de caritate.

Venirea sa în Regatul Unit promite să alimenteze spaculaţii despre o eventuală reconciliere cu familia regală, potrivit news.ro.

Prinţul, în vârstă de 40 de ani, dădea asigurări în mai, într-un interviu acordat BBC, că vrea să se reconclieze cu tatăl său, Charles al III-lea.

Harry a fost văzut ultima oară în Regatul Unit în mai, la o audiere judiciară cu privire la asigurarea securităţii sale.

În iulie, Mail on Sunday publica o fotografie de la o reuniune a unor consilieri ai regelui cu Harry, prezentată drept o primă etapă către o apropiere.

Regina Elizabeth a II-a a murit la 8 septembrie 2022, în reşedinţa sa de la Balmoral, în Scoţia.

Câteva zile mai târziu, prinţii William şi Harry, împreună cu soţiile lor, Kate şi Meghan, au apărut împreună, dar distanţi, în haine de doliu, la Castelul Windsor. Aceasta este ultima dată când au fost văzuţi împreună.

Răceala dintre Harry şi familia regală s-a agravat la începutul lui 2023, după ce prinţul şi-a publicat memoriile - ”Supleantul” -, în care îi atacă mai ales pre fratele său şi pe prinţesa Kate.

