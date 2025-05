Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre. Prin ce momente dificile a trecut

Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Tânărul a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut atunci când medicii l-au găsit cu un chist la ficat.

Răducu Mazăre, fiul fostului primar al Constanței, este o prezență destul de discretă. Tânărul în vârstă de 31 de ani este rezervat când vine vorba despre viața personală sau evenimentele importante pentru el.

De-a lungul anilor, acesta a trecut prin situații dificile ce l-au afectat, printre acestea numărându-se arestarea tatălui său, dar și pierderea bunicii. Recent, Răducu Mazăre a ținut să povestească despre un episod neplăcut al vieții sale.

La începutul anului 2025, fiul lui Radu Mazăre a fost diagnosticat cu un chist la ficat. Tânărul s-a confruntat cu o mulțime de emoții atunci când medicii l-au anunțat de problemele de sănătate pe care le are.

Răducu Mazăre, fiul lui Radu Mazăre, a oferit informații despre problemele sale de sănătate

Deși trece printr-o perioadă complicată, Răducu Mazăre nu și-a pierdut speranța. Acesta este mai puternic ca niciodată și foarte încrezător în forțele proprii. După ce a fost găsit cu un chist hidatic la ficat, medicii i-au propus extirparea lobul stâng al organului.

„Cel mai greu moment prin care am trecut a fost atunci când am aflat că am chist hidatic și trebuie să îmi extirpe lobul stâng al ficatului.

În rest, am trecut prin multe momente dificile, cum a fost moartea bunicii mele, arestarea tatălui meu și altele. Atunci când vine vorba de sănătatea celor apropiați și mai ales proprie, orice pare doar o glumă. Consider oricum, că ce nu te doboară, te întărește. Din păcate, doar așa putem evolua ca indivizi și deveni mai puternici”, a dezvăluit fiul lui Radu Mazăre, potrivit fanatik.ro.

Singura soluție pentru a scăpa de problemele de sănătate a fost intervenția chirurgicală. Așadar, Răducu Mazăre nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut printr-o operație la începutul acestui an, la doar două săptămâni de la punerea diagosticului.

Tânărul a decis să apeleze la ajutorul medicilor de la Spitalul Fundeni. Operația a durat cinci ore și s-a aflat sub supravegherea specialiștilor timp de o săptămână.

„Am avut un parazit la ficat, m-am operat și acum am mai puțin ficat. Aveam un chist de 12 centimetri. Intervenția a avut loc la Spitalul Fundeni. Nu am avut deloc simptome. L-am descoperit la un control de rutină. După ce l-am depistat, am fost pe masă, la cuțit, la două săptămâni distanță. La cuțit, căci operația nu s-a putut face laparascopic. Era prea mare chistul. Mulțumesc lui Dumnezeu că l-am descoperit la timp, căci putea să crească în mine, să se spargă și să nu mai facem acum acest interviu.

Am ales un spital de stat, pentru că am mers după doctori, nu după confort, cu toate că și acolo au fost condiții decente. Operația a durat cinci ore și am stat o săptămână în spital”, a mai povestit fiul fostului primar al Constanței, conform sursei citate mai sus.