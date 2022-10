Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit la vârsta de 73 de ani. A suferit de o boală grea

Trista veste că Gheorghe Mencinicopschi a maurit a fost dată în această zi, miercuri, 19 octombrie, de Bibiana Stanciulov, proprietara fabricii de magiun de la Topoloveni, potrivit agrointel.ro.

Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit la vârsta de 73 de ani. A suferit de o boală gravă la plămâni

Bibiana Stanciulov a făcut o serie de declarații cu privire la decesul bărbatului. Iată ce a transmis pentru sursa citată mai sus:

”Profesorul Gheorghe Mencinicopschi a murit acum câteva minute la un spital din capitală, la 73 de ani, era internat de mai multe zile cu o boală gravă la plămâni. Am aflat de la familie această veste. El a suferit foarte mult după ce a ieșit din închisoare. Eu consider că a fost o mare nedreptate. Activitatea științifică a unui om nu are nimic de-a face cu justiția de la un anumit moment, i s-a luat calitatea de Doctor Honoris Causa, să i se dea înapoi post-mortem.

Se eliberase acum 3-4 ani, ceva de genul, a venit foarte, foarte slăbit și cu mari probleme de sănătate de acolo, din închisoare. Nici nu a mai avut ieșiri publice de atunci, cred că a mai ieșit o singură dată. Rudele n-au spus încă unde pot merge oamenii să-și ia la revedere, dar știu ca va fi înmormântat în locul său de baștină, în localitatea Domnești, județul Argeș, lângă părinții dânsului”, a declarat aceasta.

Cine a fost Profesorul Gheorghe Mencinicopschi

Gheorghe Mencinicopschi s-a născut pe 1 mai 1949 în comuna Domnești, județul Argeș. Biolog, biochimist și cercetător român, Mencinicopschi a fost director al Institutului de Cercetări Alimentare, o personalitate activă din domeniul alimentației din România.

Gheorghe Mencinicopschi a elaborat tratate de specialitate în domeniul alimentului, alimentației, nutriției umane, biotehnologiei, publicând peste trei sute de lucrări științifice în țară și străinătate. A elaborat conceptul privind calitatea „informațională” a matricei alimentare (susținut la Congresele Internaționale de Nutriție Dubna 2007 și Krakovia 2008).

Totodată, acesta a fost cercetător științific principal gr. 1 la Institutul de Cercetări Alimentare, Bucuresti și profesor universitar la Facultatea de Biotehnologii a Universității de Stiințe Agricole și Medicina Veterinară Bucuresti.

Cunoscutul profesor a avut o activitate științifică în domenii ca: bioindustrie, biotehnologie alimentară, tehnologie alimentară și nutriție umană. Acesta a obținut 23 brevete de invenții.

Profesorul doctor Gheorghe Mencinicopschi s-a luptat în ultimii ani cu o suferință la plămâni pe care familia a pus-o pe seama perioadei petrecute în detenție la Rahova, după condamnarea nedreaptă din dosarul „Telepatia”.

