Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri. Raluca Bădulescu vine în bucătăria show-ului culinar

Echipa condusă de Chef Richard a câștigat aseară bătălia culinară, într-o ediție Chefi la cuțite care a înregistrat un record de audiență pentru acest sezon. Diseară, competiția continuă în ritm alert, iar dincolo de amulete, Chefii vor avea parte de o vizită… care va afecta organizarea la bancurile de lucru: Raluca Bădulescu participă la cel de-al nouălea battle.

Record de audiență pentru acest sezon cu ediția Chefi la cuțite de ieri

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:09, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.8 puncte de rating și 24.5% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 17.7% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 12.5% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.3 puncte de rating și 13.9% cotă de piață.

În minutul de aur 21:59, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Oficial, Chefii au ajuns la jumătatea sezonului 17 Chefi la cuțite, iar ritmul din bucătăria show-ului se întețește. Deja aseară dinamica echipelor s-a schimbat, odată cu amuleta folosită de Chef Orlando, care a adus patru noi concurenți din bootcamp în echipe: Anastasiia Mischenko a îmbrăcat tunica verde, Ionela Românianu s-a alăturat taberei bordo, Adela Gache a devenit concurenta echipei bej, iar Darius Jecan a intrat în tabăra lui Chef Orlando. Strategia menită să destabilizeze adversarii și să-i aducă victoria nu a dat, însă, roade – astfel, cel de-al optulea battle a fost câștigat de echipa bordo a lui Chef Richard.

La capătul serii, proba eliminatorie l-a trimis acasă pe Salvatore de Micco, din echipa verde. A fost o plecare dureroasă pentru Chef Sautner, care nu și-a ascuns emoțiile puternice la momentul eliminării unui om de bază din echipa sa.

Ce se întâmplă diseară la Chefi la cuțite

Competiția continuă în forță în această seară, când Chef Richard va arunca în joc o amuletă puternică, chiar înainte de a începe sesiunea de gătit. Seara este plină de surprize, întrucât echipele vor avea parte și de un invitat care va da peste cap organizarea la bancurile de lucru: este vorba despre Raluca Bădulescu.

Cât privește jurizarea – și la acest capitol este o seară specială: protagoniștii serialelor Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă vin în această seară să deguste preparatele echipelor. Cine va câștiga cel de-al nouălea battle al sezonului, dar și cine va părăsi competiția telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 28 aprilie 2026