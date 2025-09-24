Raluca Bădulescu, ambasadoarea Belher, cucerește Asia Express cu perucile brandului

Raluca Bădulescu, una dintre cele mai extravagante și apreciate figuri din showbiz-ul românesc, nu încetează să surprindă prin aparițiile sale pline de culoare și atitudine.

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru modă și pentru look-urile spectaculoase, Raluca este de ani de zile brand ambasador Belher, compania românească specializată în peruci și extensii de păr de calitate.

Raluca Bădulescu x Belher – o colaborare de impact

Alături de Belher, Raluca a lansat propria colecție de peruci, menită să reflecte personalitatea ei exuberantă. Vezi colecția de peruci a Ralucăi Bădulescu.

În colecție sunt modele variate, de la peruci din păr natural până la peruci fibră sintetică realizată dintr-o fibră specială de ultimă generație, toate alese astfel încât să ofere atât eleganță, cât și confort.

Articolul continuă după reclamă

Belher se remarcă prin produse exclusive de cea mai înaltă calitate și numeroase modele de peruci și extensii pentru a transforma rapid orice look.

Raluca promovează activ perucile Belher prin apariții publice, campanii foto și postări virale în mediul online. În viața de zi cu zi, ea poartă peruci din păr natural rusesc virgin, dar și perucile realizate din fibră sintetică se află printre preferatele Ralucăi. Un exemplu este peruca Deea, una dintre perucile care au consacrat-o și care rămâne o alegere de suflet, oferindu-i de fiecare dată un look autentic și rafinat. Pentru Raluca, perucile nu reprezintă doar o simplă declarație de stil, ci și un mijloc prin care își exprima libertatea, creativitatea și personalitatea vibrantă.

Perucile Belher, vedete la Asia Express

Participarea Ralucăi Bădulescu la noul sezon Asia Express a atras atenția datorită perucilor spectaculoase purtate în timpul competiției. În fiecare episod surprinde prin apariții de hairstyle noi și aventuri prin destinații exotice și probe solicitante arătând impecabil, mereu datorită perucilor Belher.

Brandul a confirmat pe rețelele sociale că pentru această experiență, Raluca a ales modele practice, realizate din fibră sintetică specială, precoafate, gândite să fie ușoare, rezistente și adaptabile tuturor condițiilor dificile din show. Astfel, Belher reușește să demonstreze că frumusețea și funcționalitatea pot merge mână în mână, chiar și în cele mai extreme situații, de efort fizic sau situațiilor extreme meteo și umiditate crescută. Dacă perucile Belher rezistă provocărilor unui show ca Asia Express, ele devin o alegere de încredere pentru oricine își dorește un look spectaculos în viața de zi cu zi.

Printre preferatele Ralucăi Bădulescu se numără câteva peruci deosebite, pe care le-a purtat atât în cadrul emisiunii Asia Express, cât și în viața de zi cu zi, datorită versatilității și stilului lor aparte. Una dintre cele mai iubite este Peruca Lace Front Atena, mai ales în varianta de perucă roșcată, o alegere îndrăzneață și plină de personalitate, pe care Raluca o consideră o alternativă ideală la nuanțele clasice.

De asemenea, un alt model care se regăsește în topul preferințelor sale este peruca Deea, realizată din fibră sintetică de înaltă calitate. Aceasta a devenit nu doar un accesoriu de stil, ci și un simbol al imaginii sale, consacrând-o prin look-ul spectaculos și distinctiv pe care îl oferă.

Astfel, fie că este vorba despre apariții televizate sau despre momente din cotidian, Raluca Bădulescu reușește să își exprime energia și originalitatea prin alegerea unor peruci care îi reflectă perfect personalitatea.

Imagine, stil și inspirație

Raluca Bădulescu a promovat întotdeauna un stil autentic, spectaculos și plin de personalitate. Pentru ea, perucile nu sunt doar un accesoriu, ci o parte esențială a identității sale. Tocmai de aceea, colaborarea cu Belher a venit firesc, ca o continuare naturală a parcursului ei stilistic – o formă de recunoștință și apreciere, căci Raluca nu este doar o simplă ambasadoare a brandului, ci însăși expresia spiritului său liber și îndrăzneț. Pentru Raluca Bădulescu, parteneriatul cu Belher reprezintă o continuare firească a traseului său în lumea modei și a divertismentului. Belher, este lider pe piața perucilor de calitate din România:

„Pentru mine, perucile Belher au fost esențiale în Asia Express, mi-au oferit libertatea de a rămâne spectaculoasă chiar și în cele mai dificile condiții. Am ales modele ușoare și rezistente, care m-au ajutat să trec cu încredere peste provocări și să îmi păstrez mereu stilul. Chiar și într-o aventură extremă, am simțit că perucile Belher fac parte din personalitatea mea și mă ajută să mă reinventez de fiecare dată.”, a declarat Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu și Belher formează un duo perfect: stil, calitate și atitudine. Iar faptul că perucile Belher ajung acum și pe micile ecrane săptămânal, în contextul unei competiții internaționale, arată că brandul românesc are tot ce-i trebuie pentru a străluci la nivel internațional.

Pe 25 septembrie, începând cu ora 17:00, Belher îi invită pe toți pasionații de frumusețe și stil la un eveniment exclusiv, organizat în eleganta locație din Băneasa Shopping City. Participanții vor avea ocazia să o întâlnească pe Raluca Bădulescu într-un cadru relaxat, să descopere poveștile din spatele colecției sale de peruci și să afle direct de la ea care sunt modelele ei preferate. În plus, Raluca va împărtăși publicului trucuri de styling, recomandări practice și tips & tricks esențiale pentru a purta și întreține corect perucile Belher, astfel încât fiecare apariție să fie spectaculoasă și plină de încredere.