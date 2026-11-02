Ramona Olaru, sfaturi de dragoste pentru Aris Eram. Ce au dezvăluit cei 2 despre relația lor

Ramona Olaru și colegul său de la Neatza cu Răzvan și Dani, Aris Eram, au apărut recent la un eveniment Viva, moment în care au dezvăluit mai multe detalii despre relația lor.

Ramona Olaru a dezvăluit ce sfaturi de dragote i-a dat colegului său, Aris Eram | Antena Stars

În ultima perioadă, Ramona Olaru și Aris Eram au fost subiectul mai multor speculații legate de relația lor, după ce au apărut împreună la mai multe evenimente importante.

Recent, cei 2 au fost prezenți și la un eveniment Viva, moment în care au fost întrebați despre sfaturi în dragoste de către un reporter Antena Stars.

Speculațiile au ajuns până în punctul în care Ramona a fost nevoită să clarifice că, în prezent, nu are iubit, scrie SpyNews.

Dar ea a recunoscut că i-a dat mai multe sfaturi legate de dragoste colegului său de platou și că ei vorbesc „ca frații”.

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Ramona Olaru, sfaturi de dragoste pentru Aris Eram

În cadrul evenimentului, Ramona și Aris au vorbit deschis despre relația lor, modul în care comunică, dar și perspectiva lor legată de diferite reguli

„Regulile sunt făcute ca să le mai și încalci uneori, dar cu bun simț,” a declarat Aris. „Și de obicei, eu sunt o persoană care încearcă să respecte regulile.”

Ramona a dezvăluit că vorbește deschis cu Aris și că i-a oferit mai multe sfaturi legate de dragoste și relații.

„Eu îi zic lui Aris direct ce am de zis,” a declarat Ramona. „Tot ce prinde, să nu scape.”

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Ea a dezvăluit și că ei vorbesc „ca frații”, în ciuda speculațiilor care au apărut despre relația lor.

„Pentru că e tânăr, să nu se îndrăgostească acum. Mai târziu,” a declarat Ramona. „Are timp destul.”

Legat de viața amoroasă a lui Aris, Ramona a declarat că momentan colegul ei e „foarte bine”.

„Momentan e bine. N-a căzut în prăpastia aia, nu suferă pentru nimeni. E foarte bine,” a dezvăluit Ramona despre colegul său. „Te călește să mai și suferi din când în când. Te maturizează.”

De ce apar atât de des împreună Ramona Olaru și Aris Eram

După valul de speculații legate de aparițiile lor împreună, Ramona a clarificat de ce Aris o acompaniază la atât de multe evenimente.

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Ramona a declarat la Super Neatza că Aris e un fotograf foarte bun, pentru că „l-a învățat soră-sa să facă foarte bine poze”, scrie SpyNews. Ca urmare, beneficiază și ea de aceste abilități ale colegului la evenimente.

Pe plan personal, Ramona a dezvăluit că nu are o relație oficială momentan, într-un interviu SpyNews. Chiar și așa, acest lucru nu înseamnă că nu mai iese la întâlniri cu potențiali parteneri.

„Mă mai văd și eu cu câte un băiat, nu am un iubit oficial,” a declarat Ramona pentru SpyNews. „Mă mai văd și eu cu un băiat, nu poți să zici că e iubit. Hai că mă văd, mă întâlnesc, mă cunosc. Îl declar iubit după o perioadă!”