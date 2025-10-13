Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week

Alexandra Stan, frumoasa artistă care impresionează mereu cu aparițiile ei, a întors toate privirile la Bucharest Fashion Week.

Alexandra Stan a furat toate privirile la un show de modă cu ținuta ei extrem de sexy. | Instagram

Cântăreața cu o voce inegalabilă a fost prezentă la prima prezentare de modă la Romanian Creative Week din cadrul Bucharest Fashion Week.

Alexandra Stan, ținuta sexy transparentă

Blondina nu s-a mulțumit cu o apariție simplă și a optat pentru o ținută extravagantă, care i-a pus în valoare silueta și a întors toate privirile.

Alexandra Stan a purtat o creație special făcută pentru ea, o rochie complet transparentă, cu mâneci lungi, mulată în partea de sus, care s-a continuat cu o fustă mini și dresuri în aceeași culoare.

Rochia transparentă i-a lăsat complet la vedere bustul, iar fanii nu au putut să nu observe că artista a ales să nu poarte sutien. Ținuta Alexandrei Stan a fost una sexy, dar și atipică, cu multe accesorii metalice, ca niște piercinguri pe piept și pe brațe.

Artista a știut mereu cum să își pună în valoare fizicul de invidiat, silueta suplă și formele voluptoase. Complet lipsită de inhibiții, Alexandra nu s-a sfiit să își arate părțile intime, fiind o fire încrezătoare.

Peste rochia extravagantă și sexy, Alexandra Stan a ales să poarte o haină de blană supradimensionată, care să îi ascundă inițial ținută.

Efectul a fost unul și mai impresionant atunci când Alexandra și-a lăsat haina de blană pe umeri și s-a lăsat fotografiată.

Postarea ei de pe Instagram a strâns peste 5000 de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii, urmăritorii ei au felicitat-o și complimentat-o pentru alegerea făcută.

„Ador ținuta asta”, „Doamneeee”, „Arăți mai bine decât fotomodelele”, „Și așa se face FASHION”, „Ești la un alt nivel”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor care au fost foarte încântați de ținuta ei.

Ca accesorii, Alexandra a ales să poarte câteva inele argintii, o pereche de ochelari de vedere foarte chic și părul prins la spate, cu o șuviță lăsată în față, dându-i un aer de profesoară.

Vedeta știe cum să își pună în evidență stilul vestimentar unic, care atrage mereu privirile celor din jur.

Frumoasa artistă este deja cunoscută pentru stilul ei vestimentar non-conformist cu care a cucerit inimile fanilor. Cu un trup de invidiat, Alexandra Stan nu se sfiește să își etaleze formele în cele mai sumare haine.

Chiar și atunci când urcă pe scenă la concerte, vedeta alege să poarte cele mai scurte și sexy ținute care îi pot scoate în evidență atuurile fizice.

Cu toate acestea, chiar dacă arată impecabil, vocea este cea care o recomandă pe Alexandra Stan pentru că datorită muzicii sale o recunosc fanii din țară, dar și de peste hotare.

