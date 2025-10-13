Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week

Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week

Alexandra Stan, frumoasa artistă care impresionează mereu cu aparițiile ei, a întors toate privirile la Bucharest Fashion Week.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 10:48 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 12:09
Galerie
Alexandra Stan a furat toate privirile la un show de modă cu ținuta ei extrem de sexy. | Instagram

Cântăreața cu o voce inegalabilă a fost prezentă la prima prezentare de modă la Romanian Creative Week din cadrul Bucharest Fashion Week.

Alexandra Stan, ținuta sexy transparentă

Blondina nu s-a mulțumit cu o apariție simplă și a optat pentru o ținută extravagantă, care i-a pus în valoare silueta și a întors toate privirile.

Citește și: Cum și-a sărbătorit ziua de naștere Alexandra Stan. Corsetul prea strâns i-a pus în valoare silueta

Articolul continuă după reclamă

Alexandra Stan a purtat o creație special făcută pentru ea, o rochie complet transparentă, cu mâneci lungi, mulată în partea de sus, care s-a continuat cu o fustă mini și dresuri în aceeași culoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rochia transparentă i-a lăsat complet la vedere bustul, iar fanii nu au putut să nu observe că artista a ales să nu poarte sutien. Ținuta Alexandrei Stan a fost una sexy, dar și atipică, cu multe accesorii metalice, ca niște piercinguri pe piept și pe brațe.

Artista a știut mereu cum să își pună în valoare fizicul de invidiat, silueta suplă și formele voluptoase. Complet lipsită de inhibiții, Alexandra nu s-a sfiit să își arate părțile intime, fiind o fire încrezătoare.

Peste rochia extravagantă și sexy, Alexandra Stan a ales să poarte o haină de blană supradimensionată, care să îi ascundă inițial ținută.

Efectul a fost unul și mai impresionant atunci când Alexandra și-a lăsat haina de blană pe umeri și s-a lăsat fotografiată.

Citește și: Ipostazele seducătoare în care s-a pozat Alexandra Stan pe bancheta din spate a unei mașini

Postarea ei de pe Instagram a strâns peste 5000 de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii, urmăritorii ei au felicitat-o și complimentat-o pentru alegerea făcută.

„Ador ținuta asta”, „Doamneeee”, „Arăți mai bine decât fotomodelele”, „Și așa se face FASHION”, „Ești la un alt nivel”, acestea au fost doar câteva dintre comentariile fanilor care au fost foarte încântați de ținuta ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ca accesorii, Alexandra a ales să poarte câteva inele argintii, o pereche de ochelari de vedere foarte chic și părul prins la spate, cu o șuviță lăsată în față, dându-i un aer de profesoară.

Vedeta știe cum să își pună în evidență stilul vestimentar unic, care atrage mereu privirile celor din jur.

Frumoasa artistă este deja cunoscută pentru stilul ei vestimentar non-conformist cu care a cucerit inimile fanilor. Cu un trup de invidiat, Alexandra Stan nu se sfiește să își etaleze formele în cele mai sumare haine.

Chiar și atunci când urcă pe scenă la concerte, vedeta alege să poarte cele mai scurte și sexy ținute care îi pot scoate în evidență atuurile fizice.

Cu toate acestea, chiar dacă arată impecabil, vocea este cea care o recomandă pe Alexandra Stan pentru că datorită muzicii sale o recunosc fanii din țară, dar și de peste hotare.

colaj alexandra stan
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Alexandra Stan, imaginea incendiară în costum de baie care a atras atenția fanilor. Cum s-a pozat artista

Cine e și cu ce se ocupă soțul regretatei Marinela Chelaru. Cei doi au avut o căsnicie frumoasă timp de 40 ani... Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Observatornews.ro Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei  Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit viața cu discreție
S-a aflat cum arată fostul soț al lui Brigitte Macron! Fiicele au postat imagini cu bărbatul care și-a trăit...
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani! Actorii Angelique Boyer și Juan Carlos Colombo, reuniune emoționantă
Serialul „Teresa” a împlinit 15 ani! Actorii Angelique Boyer și Juan Carlos Colombo, reuniune emoționantă
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x