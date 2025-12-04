Antena Căutare
Doinița Oancea, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum. Ce spune actrița despre viața amoroasă

Doinița Oancea a vorbit despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum în podcastul Nicoletei Luciu. De asemenea, actrița din „Iubire cu parfum de lavandă” a scos la iveală și detalii neștiute despre viața amoroasă.

Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 16:01
Doinița Oancea a vorbit despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum în podcastul Nicoletei Luciu

Doinița Oancea a fost întotdeauna o prezență discretă în ceea ce privește viața amoroasă. Actrița din „Iubire cu parfum de lavandă” și-a ținut situația sentimentală departe de ochii curioșilor, iar la acest obicei nu a renunțat nici acum.

De-a lungul carierei sale, vedeta a evitat să discute despre relațiile cu bărbații care au cucerit-o. Aceasta a preferat să se bucure în liniște, fără spectatori, de poveștile de iubire trăite.

Până la vârsta de 42 de ani, actrița nu a devenit mamă, însă își dorește un copil. De curând, Doinița Oancea a fost prezentă în podcastul Nicoletei Luciu, unde a vorbit despre motivul pentru care nu și-a întemeiat o familie.

De ce nu a devenit Doinița Oancea mamă până acum

Doinița Oancea este pregătită să facă un pas important. Vedeta își dorește să fie mamă pentru prima oară, iar singurul motiv pentru care nu are un copil în prezent este că „așa a vrut Dumnezeu”.

„Îmi doresc să fiu mamă, nu s-a întâmplat până acum, pentru că așa a vrut Dumnezeu. El știe cel mai bine când să îți dea, cât să îți dea și de ce ai parte de experiențe de tot felul, ca să știi să te bucuri de ce ți se întâmplă, poate, ulterior. Dacă avem numai bine, nu știm să mai identificăm după binele, iar atunci viața trebuie să fie așa”, a dezvăluit actrița în podcastul Nicoletei Luciu.

De asemenea, superba brunetă a vorbit și despre ideea de căsătorie. Se pare că Doinița Oancea nu își dorește neapărat să poarte rochia de mireasa deoarece a avut o mulțime de ocazii în care să îmbrace o astfel de ținută.

Citește și: Interviu cu Doinița Oancea din „Iubire cu parfum de lavandă”. Ce asemănare există între ea și personajul ei, Chanela

„Mama își dorește să mă vadă, dar i-am spus: m-ai văzut în atâtea seriale, m-ai văzut în atâtea rochii de la atelier. Toată ziua bună ziua eram în rochie de mireasă. Câte rochii vrei să mai vezi?”, a mai adăugat vedeta, conform sursei citate mai sus.

Ce spune Doinița Oancea despre viața amoroasă din prezent

Tot în podcastul Nicoletei Luciu, Doinița Oancea a scos la iveală câteva detalii despre viața amoroasă. Actrița și-a găsit liniștea și fericirea în brațele unui bărbat misterios pe care îl ține departe de ochii curioșilor.

Un lucru este cert, norocul în dragoste i-a surâs vedetei după despărțirea de Ionuț Ghenu.

Despre noul partener, Doinița Oancea a dezvăluit că au o afacere împreună, iar din acest motiv mai există mici neînțelegeri în cuplu.

Citește și: Cum arăta Doinița Oancea cu păr drept! Toți o știu creață, însă e o femeie complet schimbată dacă o vezi cu părul drept

Colaj cu Doinița Oancea în două ipostaze diferite pe platoul de filmare
„Înțelegem că sunt nervi care vin din cauza micilor situații care se produc în cadrul bussinessului. Atunci stăm puțin și discutăm despre subiect, înțelegem că nu avem nimic unul cu celălalt și avem o relație. Este chestia asta care ne trigăruiește pe amândoi, hai să rezolvăm. Cam așa!”, a mai mărturisit Doinița Oancea, potrivit sursei citate mai sus.

