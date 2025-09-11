Sofia Vergara, actrița de la Hollywood în vârstă de 53 ani, iubește din nou după despărțirea de Lewis Hamilton! Cine e noul iubit

Antena Căutare
După despărțirea de celebrul Lewis Hamilton, se pare că actrița Sofia Vergara iubește din nou.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 15:07 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 16:35
Sofia Vergara are un nou iubit, care este cu 14 ani mai tânăr decât ea. | Profimedia

Sofía Vergara și Lewis Hamilton au pus punct relației lor recent, dar se pare că actrița în vârstă de 53 ani a trecut peste despărțire și acum a început o nouă relație.

Frumoasa actriță columbiancă se bucură din nou de fiorii unui nou început, după ce paparazzi au surprins-o pe mai multe ori în compania lui Douglas Chabbott, noul ei iubit.

Sofia Vergara are un nou iubit

Paparazzi au fotografiat-o de mai multe ori în ipostaze tandre cu noul ei partener, iar imaginile au făcut înconjurul internetului. Actrița în vârstă de 53 de ani este în centrul atenției din cauza zvonurilor legate de noua ei relație cu un bărbat care este cu 14 ani mai tânăr decât ea, Douglas Chabbott, un om de afaceri american.

Douglas Chabbott are 39 de ani şi activează în domeniul bijuteriilor și luxului, fiind un cunoscut om de afaceri din New York, care lucrează cu branduri de profil și e mereu prezent la evenimente mondene.

Zvonurile despre relaţia lor au apărut în primăvara lui 2025, când apariţiile lor au devenit mai frecvente. Aceștia au fost surprinși în Franţa, la Festivalul de Film de la Cannes, și apoi o într-o escapadă romantică la Roma în luna iunie, unde Sofía şi Douglas au fost fotografiați în ipostaze tandre, zâmbind, îmbrăţişaţi şi mergând împreună spre hotel.

Sofía Vergara, care este destul de activă pe rețelele de socializare, a făcut și câteva postări pe Instagram care au alimentat speculaţiile legate de noua ei relație. În câteva dintre postări, actrița l-a etichetat pe Chabbott în fotografii și a folosit descrieri jucăuşe.

Cei doi au fost recent împreună la un concert Oasis de unde au postat un videoclip în care se distrau.

Deși fotografiile cu cei doi vorbesc de la sine, până acum nici ea și nici el nu au confirmat oficial relația, dar toate indiciile sugerează că nu e doar o simplă prietenie.

Înainte de Douglas Chabbott, s-a speculat că Sofia a avut o scurtă relație cu Lewis Hamilton, iar înainte de el, actrița a fost căsătorită cu actorul Joe Manganiello. Cei doi s-au căsătorit în 2015, dar, din nefericire, au decis să se despartă oficial în 2023, după șapte ani de căsnicie.

După divorț, Sofía a avut o relaţie scurtă cu Justin Saliman, un chirurg ortoped. El a fost cel care a ajutat-o și i-a fost alături pentru o perioadă când actrița s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de o operație la genunchi. Se pare, însă, că cei doi s-au despărţit în ianuarie 2024.

Sofía Margarita Vergara a fost remarcată pentru frumusețea ei încă de tânără, când a fost fotografiată pe o plajă, iar această întâmplare i-a schimbat cursul vieţii pentru totdeauna, oferindu-i oportunităţi în modelling și televiziune.

În Columbia a lucrat ca prezentatoare, iar mai apoi s-a mutat în Statele Unite, unde și-a început cariera de actriță.

După mai multe roluri mici în câteva filme, marele său succes vine odată cu rolul Gloriei Delgado-Pritchett în serialul Modern Family. Acest rol i-a adus recunoaștere internațională, nominalizări la Premiile Emmy și Globurile de Aur.

După Modern Family, Sofia a devenit jurată la America’s Got Talent, iar în 2024 a jucat rolul principal în miniseria Netflix Griselda, unde interpretează viața lui Griselda Blanco, iar acest rol dramatic i-a adus și mai mult succes.

Fanii sunt curioși dacă actrița va confirma în curând relația pe care o are cu afaceristul în vârstă de 39 ani, având în vedere că se poate citi chimia dintre ei în toare fotografiile surprinse de paparazzi.

