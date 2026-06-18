Actorul care l-a interpretat pe Jeremy Wendell în celebrul serial „Dallas”, a murit la vârsta de 98 de ani. Artistul a avut o carieră de peste șapte decenii în teatru, film și televiziune.

Veste tristă pentru fanii „Dallas”. A murit unul dintre actorii emblematici ai serialului | Profimedia Images

William Smithers, actorul cunoscut pentru rolul lui Jeremy Wendell din „Dallas”, a murit la vârsta de 98 de ani

Veste tristă pentru fanii „Dallas”

Lumea filmului și a televiziunii este în doliu după moartea actorului William Smithers, cunoscut publicului larg pentru rolul magnatului petrolier Jeremy Wendell din celebrul serial „Dallas”. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani, pe 26 mai, potrivit informațiilor publicate într-un necrolog de publicația Santa Barbara Independent.

La momentul decesului, William Smithers locuia în Santa Barbara, California. De-a lungul unei cariere impresionante, întinse pe mai bine de șapte decenii, actorul a interpretat numeroase personaje memorabile atât pe scenă, cât și pe micul și marele ecran.

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Pentru fanii serialului „Dallas”, Smithers va rămâne însă asociat cu rolul lui Jeremy Wendell, influentul director al companiei WestStar Oil și unul dintre rivalii de temut ai familiei Ewing. Actorul a apărut în aproximativ 50 de episoade ale producției difuzate de CBS și a făcut parte din distribuția serialului până în 1989.

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A murit unul dintre actorii emblematici ai serialului

În afara succesului din „Dallas”, William Smithers a avut apariții remarcabile în numeroase producții de televiziune, printre care „Star Trek”, „Peyton Place”, „Hawaii Five-O” și „Executive Suite”. De asemenea, a jucat în filme apreciate precum „Papillon” (1973), alături de Steve McQueen și Dustin Hoffman, și „Trouble Man” (1972).

Născut în Richmond, Virginia, Smithers și-a început cariera artistică pe scena de teatru. În 1951 și-a făcut debutul pe Broadway în rolul lui Tybalt din „Romeo și Julieta”, într-o producție în care celebra Olivia de Havilland interpreta rolul principal. Un an mai târziu, s-a alăturat prestigiosului Actors Studio, locul unde s-au format numeroși actori de renume ai Hollywoodului.

Pe parcursul anilor, acesta a jucat în numeroase spectacole de teatru, printre care „Legend of Lovers” și „The Shadow of a Gunman”, consolidându-și reputația de actor versatil și respectat.

În televiziune, unul dintre primele sale roluri importante a fost cel al lui David Schuster în serialul „Peyton Place”, difuzat de ABC în anii 1965-1966. Fanii science-fiction îl cunosc și pentru interpretarea căpitanului RM Merik în episodul „Bread and Circuses” din serialul original „Star Trek”, difuzat în 1968.

De-a lungul carierei sale, William Smithers nu s-a ferit să își apere drepturile profesionale. În 1976, actorul a dat în judecată studioul MGM, invocând încălcarea contractului în timpul colaborării sale la serialul „Executive Suite”.

Moartea sa marchează sfârșitul unei cariere remarcabile și al unei generații de actori care au contribuit la dezvoltarea televiziunii americane. William Smithers lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă și numeroase personaje care vor rămâne în memoria publicului.