Cât de mult a crescut nepoțelul Monicăi și al lui Leonard Doroftei. Foștii concurenți Power Couple sunt în culmea fericirii

Monica și Leonard Doroftei sunt niște bunici împliniți. Iată cât de mare a crescut nepoțelul lor.

Cât de mult a crescut nepoțelul Monicăi și al lui Leonard Doroftei | Antena 1

Foștii concurenți Power Couple România, Monica și Leonard Doroftei, trăiesc unele dintre cele mai fericite momente de când au devenit bunici.

Cât de mult a crescut nepotul Monicăi și al lui Leonard Doroftei

Fostul pugilist și soția acestuia au lăsat să se vadă cât de importantă este familia pentru ei în sezonul precedent de la Power Couple. Telespectatorii le-au cunoscut mai bine povestea, ceea ce i-a făcut să îi admire și mai mult.

De șapte luni, Monica și Leonard Doroftei sunt în culmea fericirii. Cuplul care a cucerit inimile românilor au devenit bunici și se bucură de fiecare moment împreună cu nepotul lor. Micuțul pare să semene destul de mult cu bunicul său, Leonard, dar și cu bunica, având ochii mari și pătrunzători.

„Este un sentiment minunat, copiii au crescut și acum ne vine nepoțelul. Sunt convinsă că vom face timp pentru toți, pentru că este un copil foarte așteptat și noi suntem mulți în familie”, declara Monica Doroftei, conform unei surse.

Pe data de 10 noiembrie, micuțul Isaac a împlinit șapte luni. Când are ocazia, Monica Doroftei se mândrește cu micuțul în mediul online, însă încearcă să nu-l expună prea mult, fiind încă foarte mic.

„Suntem îndrăgostiți complet de nepoțelul nostru și am vrut să împărtășim bucuria noastră cu voi”, a scris soția lui Leonard Doroftei, prezentându-și nepoțelul urmăritorilor.

Monica și Leonard Doroftei au trei copii: Adrian, Alexandru și Vanessa. Micuțul Isaac este fiul lui Alexandru.

Adrian Doroftei a vorbit și el despre noul membru al familiei, menționând cât de mult li s-a schimbat tuturor din familie perspectiva asupra vieții odată cu venirea pe lume a lui Isaac: „Avem un nou mini Doroftei în familie care să ne aducă aminte că ceea ce lăsăm în urmă pe pământ contează. Ți se schimbă perspectiva când apare un bebe în familie, asta e clar.”