Spike a vorbit pentru prima dată despre relația cu Livia Eftimie și scandalul cu Cătălin Bordea: „Eu am picat la locul nepotrivit”

Spike a vorbit pentru prima dată despre scandalul divorțului dintre Cătălin Bordea și Livia Eftimie. Artistul și-a spus partea lui de poveste în podcastul Fain și Simplu.

Spike a vorbit pentru prima dată despre relația cu Livia Eftimie și scandalul cu Cătălin Bordea | Instagram

Cătălin Bordea și Livia au divorțat în anul 2023. După separare, s-a aflat în spațiul public că între fosta soție a comediantului și Spike exista o relație amoroasă. Acum, Spike și-a spus punctul lui de vedere despre acel scandal.

Spike spune că nu a dorit să facă rău și că situația de atunci este ceva care se întâmplă. Artistul susține că relația dintre Bordea și Livia era degradată și că nu el este cauza divorțului. Mai mult, Spike susține că nu a fost un atât de bun prieten cu Bordea, așa cum s-a crezut.

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Spike, primele declarații despre scandalul cu Bordea și Livia. Cum a început relația lui cu fosta soție a comediantului: „Nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă”

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Adevărul lui Spike despre prietenia pe care a avut-o cu Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată”

Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumoasă. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el, nu mi se pare fair față de nimeni și noi trebuia să comunicăm”, a spus Spike la Fain și Simplu.

Întrebat dacă acum ar face ceva diferit, Spike a precizat că ar spune tuturor ce se întâmpla între el și Livia.

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Artistul susține că a încercat să-l sune pe Cătălin, dar este blocat. Vorbind despre relația lui de prietenie cu Bordea, Spike a precizat că a avut suișuri și coborâșuri, dar nu a existat niciodată o chimie extraordinară între ei.

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