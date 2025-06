Suma impresionantă încasată de Călin Georgescu pentru casa de lângă Viena. A locuit ani buni acolo: „Voiau să mă păcălească”

Călin Georgescu, fost candidat independent la prezidențiale, a locuit între 2013 și 2021 într-o zonă liniștită de lângă Viena.

Reporterii FANATIK au ajuns în localitatea Günselsdorf, aflată la aproximativ 30 de kilometri de capitala Austriei, unde au vizitat fosta sa locuință și au stat de vorbă cu actualul proprietar.

Suma impresionantă încasată de Călin Georgescu pentru casa de lângă Viena

Günselsdorf este o localitate cochetă, cu puțin peste 1.000 de locuitori, ce se remarcă prin case spațioase, curți îngrijite și o atmosferă de liniște deplină.

Între 2017 și 2021, Călin Georgescu a locuit aici alături de soția sa, Cristela, într-o casă amenajată cu bun gust, cu acoperiș din țiglă verde, grilaje la ferestre, vegetație bogată și un gard viu care le oferea intimitate.

Actualul proprietar al casei, Markus, a povestit că l-a cunoscut personal pe Călin Georgescu în perioada în care căuta o locuință în zonă. El a confirmat că a plătit 600.000 de euro pentru casă – o sumă importantă chiar și pentru Austria, dar „aproape de necrezut” în contextul pieței din România.

„Toată lumea încerca să mă păcălească. Am vrut să mă stabilesc în zonă și mulți mi-au propus prețuri umflate. Cu familia Georgescu, însă, am avut o negociere onestă. Nu au pus presiune pe mine, mi-au oferit timp de gândire și totul a decurs corect. Am apreciat foarte mult acest lucru”, a spus Markus.

„Sunt oameni de treabă. Atât el, cât și soția lui”

Discret și rezervat în fața presei, Markus le-a permis jurnaliștilor să vadă casa și să fotografieze exteriorul, însă a preferat să nu apară în imagini. Deși este conștient de notorietatea lui Călin Georgescu și de controversele din jurul său, noul proprietar spune că interacțiunea cu acesta a fost una plăcută.

„Sunt oameni de treabă, atât el, cât și soția lui. Am citit articole despre el, inclusiv în presa austriacă. Dacă mai vorbiți cu ei, să le transmiteți salutări din partea mea”, a mai afirmat Markus, conform FANATIK.

Călin Georgescu s-a stabilit în Austria, după cum a declarat chiar el, ca urmare a unor funcții internaționale importante. A fost președinte al Centrului European de Cercetare al Clubului de la Roma între 2013 și 2015, apoi director executiv al Institutului ONU pentru Indicele Global al Sustenabilității (2015–2016), iar ulterior a devenit consultant independent în domeniul mediului.

„Am venit în Austria pentru că îmi plăcea țara. Am fost numit președintele centrului european de cercetare al Clubului de la Roma și, chiar dacă sediul s-a mutat ulterior în Germania, am preferat să rămân aici”, spunea el într-un interviu din 2019.

După opt ani petrecuți în Austria, familia Georgescu a revenit în România. Potrivit soției lui Călin Georgescu, Cristela, cei doi au locuit cu chirie până în 2024, când au reușit să își cumpere propria casă.

„Abia acum trei săptămâni am reușit să ne cumpărăm o căsuță. Viața a fost liniștită până acum, în chirie”, spunea Cristela într-o filmare din noiembrie 2024.

Călin Georgescu a intrat în cursa prezidențială din 2024 ca independent și a obținut, surprinzător, aproximativ 23 % din voturi în primul tur. Scrutinul a fost însă anulat ulterior, pe 6 decembrie 2024, printr-o decizie a Curții Constituționale, în urma unor nereguli și suspiciuni de interferență rusească în campanie.