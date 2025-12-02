Surse susțin că Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi, a murit! Află informații despre cauza decesului artistului.

Este informația momentului din lumea muzicii românești. A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi și Partizan. Printre cei care au anunțat decesul artistului sunt Gabi Pipai Andries și Ștefan Zaharescu, nume celebre din industria muzicii.

A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi! Care ar fi cauza decesului

A murit Adrian Pleșca, zis Artan, solistul trupei Timpuri Noi, și se pare că, din primele informații, cauza decesului ar fi un accident vascular cerebral (AVC).

Regretatul artist avea vârsta de 64 de ani.

În urmă cu doar câteva zile, artistul s-a filmat anunțând și promovând un eveniment pentru fanii săi.

