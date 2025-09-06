Antena Căutare
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani

Tania Budi, în vârstă de 57 de ani, și-a surprins fanii cu o apariție rară în costum de baie pe litoral.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 16:15 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 15:09
Tania Budi își păstrează talia de viespe printr-o alimentație echilibrată

Fostul manechin își menține silueta suplă printr-o alimentație echilibrată și un stil de viață activ.

Tania Budi a făcut furori la malul mării

Tania Budi, fost model și actriță, a atras atenția pe rețelele sociale cu o apariție rară în costum de baie la 57 de ani. Vedeta a petrecut sfârșitul verii la Mamaia, bucurându-se de soare și mare.

În ultima zi de vară, Tania a publicat două imagini pe social media. Prima o surprinde în Marea Neagră, însoțită de descrierea „Dragostea este în aer”. În a doua fotografie, vedeta zâmbește larg pe plajă, purtând un costum de baie alb-negru din două piese, alături de comentariul „Vara a părăsit clădirea”.

Tania Budi își păstrează talia de viespe printr-o alimentație echilibrată și un stil de viață activ. Ea a mărturisit: „Mănânc orice, dar în cantități foarte mici. De când au explodat pe piață informații privind calitatea mâncării, eu cred că suntem ceea ce gândim și mâncăm.

Trebuie să gândim frumos și să mâncăm lucruri care sunt cât de cât sănătoase. Nu-mi mai cumpăr mâncare procesată din supermarket de mult timp”.

Câte intervenții estetice are Tania Budi

Deși are un aspect tineresc, Tania Budi a ales să facă o singură intervenție estetică, la 53 de ani: o blefaroplastie, procedură care elimină excesul de piele din jurul ochilor.

Despre rezultat, Tania a spus: „Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție. Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți”.

„Sunt foarte fericită cu decizia pe care am luat-o de a apela la această intervenție. Nu sunt adepta intervențiilor care modifică trăsături, dar susțin ideea de proceduri discrete care te ajută să arăți mai bine rămânând totodată tu însăți”, a adăugat ea, conform Unica.ro.

Astfel, la 57 de ani, Tania Budi își păstrează aspectul tineresc și încrederea în sine, combinând o alimentație sănătoasă cu intervenții estetice minime și atent alese.

Cu ce se ocupă acum Tania Budi

Tania Budi, fostă crainică TV și manechin, s-a lansat în urmă cu câțiva ani în afaceri. Împreună cu fratele ei, Ionuț, deține mai multe businessuri la Constanța, dar și câteva cluburi. Vedeta spune că reușește să îmbine munca cu distracția.

„Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club”, a declarat Tania Budi.

Ea a continuat: „Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă”.

Deși poartă pe umeri numeroase responsabilități, Tania Budi le gestionează cu calm, fără stres.

„Stresul ți-l faci, cuvântul stres nici nu-mi place să-l pronunț. Trebuie să ai forță, trebuie să știi exact când pui punct la ceva ce îți ia din energia pe care poți să o dai unde e ceva constructiv pentru tine”, a adăugat vedeta pentru aceeași sursă.

