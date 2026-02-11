Thalia, îmbrăcată într-o rochie de la un brand românesc, în cel mai recent videoclip al ei. Despre ce brand este vorba

În cel mai nou videoclip muzical al Thaliei, artista apare îmbrăcată într-o rochie semnată de un designer român.

Celebra artistă a ales să poarte o rochie deosebită a unui brand românesc în cel mai nou clip al ei. | Profimedia

Thalia, celebra artistă și actriță de telenovele, a purtat o rochie de la un brand românesc în cel mai recent videoclip al ei. Frumoasa artistă latino a revenit în atenția publicului după ce a lansat un nou videoclip pentru una dintre piesele ei.

Thalia, într-o rochie spectaculoasă a unui designer român

Cântăreața a filmat și lansat în urmă cu puțin timp clipul piesei „Miro tu cara en la luna”, video care a ajuns imediat să fie viral pe rețelele de socializare. Videoclipul a strâns rapid peste 5 milioane de vizualizări în numai câteva zile, atrăgând atenția fanilor din România atunci când au văzut-o pe artistă ce îmbrăcăminte poartă.

Citește și: Scandal uriaș de familie. Thalia, Camila Sodi și Laura Zapata luptă pentru un motiv bizar, care ține primele pagini ale ziarelor

Articolul continuă după reclamă

Thalia, în vârstă de 54 de ani, a atras imediat atenția fanilor săi când a apărut în videoclip purtând o rochie neagră spectaculoasă, care i-a pus în valoare silueta de invidiat. La 54 de ani, artista surprinde mereu cu aparițiile sexy și îndrăznețe, fiind conștientă de atuurile sale fizice și știind mereu cum să își pună în valoare formele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În noul videoclip al piese emoționante „Miro tu cara en la luna”, Thalia apare îmbrăcată într-o rochie făcută de un brand românesc. Rochia se numește Cleopatra și face parte dintr-o colecție a brandului IMROSKA, al designerului Roxana Ostroveanu. Pentru faptul că ales să poarte o asemenea piesă vestimentară, Thalia a pus în evidență un brand din România care face creații de lux, din materiale naturale de calitate. Apariția brandului IMROSKA în clipul muzical al Thaliei este un moment de mândrie pentru tot ce înseamnă lumea modei din România.

Citește și: Thalia a împlinit 54 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă cea despre care s-a spus că și-a scos coaste pentru o talie de viespe

Frumoasa artistă a mai făcut ulterior câteva postări pe rețelele de socializare în care a purtat aceeași rochie și chiar a menționat ținuta de la IMROSKA, alegând să își exprime recunoștința pentru rochia atât de elegantă și superbă care i-a pus în evidență silueta sculptată.

Thalia a ales să poarte rochia semnată de designerul Roxana Ostroveanu și în fotografia pentru cover-ul oficial al melodiei, apărând așa pe mai multe platforme internaționale de streaming.

Rochia Cleopatra purtată de Thalia costă aproximativ 3.000 lei, iar faptul că brandul IMROSKA a primit recunoaștere internațională din partea unei vedete de un asemenea calibru e posibil să ducă la creșterea vânzărilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Pentru mine, hainele nu sunt doar despre cum arăți, ci mai ales despre ce transmiți. Imroska transmite eleganță, putere și rafinament, dar și sensibilitate, coerență și originalitate. Faptul că Thalia poartă creațiile Imroska mă bucură enorm, mai ales că este ceva la care am visat de mulți ani. Chiar mi-am pus această dorintă Craciunul trecut, când împodobeam bradul cu melodiile ei pe fundal. Este o prezență iconică, un artist complet care înțelege perfect că vestimentația nu înlocuiește actul artistic, ci îl completează și îl desăvârșește”, declară Roxana Ostroveanu, potrivit Click.

Citește și: Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?”