Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Thalia, îmbrăcată într-o rochie de la un brand românesc, în cel mai recent videoclip al ei. Despre ce brand este vorba

Thalia, îmbrăcată într-o rochie de la un brand românesc, în cel mai recent videoclip al ei. Despre ce brand este vorba

În cel mai nou videoclip muzical al Thaliei, artista apare îmbrăcată într-o rochie semnată de un designer român.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 10:33 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 11:15
Galerie
Celebra artistă a ales să poarte o rochie deosebită a unui brand românesc în cel mai nou clip al ei. | Profimedia

Thalia, celebra artistă și actriță de telenovele, a purtat o rochie de la un brand românesc în cel mai recent videoclip al ei. Frumoasa artistă latino a revenit în atenția publicului după ce a lansat un nou videoclip pentru una dintre piesele ei.

Thalia, într-o rochie spectaculoasă a unui designer român

Cântăreața a filmat și lansat în urmă cu puțin timp clipul piesei „Miro tu cara en la luna”, video care a ajuns imediat să fie viral pe rețelele de socializare. Videoclipul a strâns rapid peste 5 milioane de vizualizări în numai câteva zile, atrăgând atenția fanilor din România atunci când au văzut-o pe artistă ce îmbrăcăminte poartă.

Citește și: Scandal uriaș de familie. Thalia, Camila Sodi și Laura Zapata luptă pentru un motiv bizar, care ține primele pagini ale ziarelor

Articolul continuă după reclamă

Thalia, în vârstă de 54 de ani, a atras imediat atenția fanilor săi când a apărut în videoclip purtând o rochie neagră spectaculoasă, care i-a pus în valoare silueta de invidiat. La 54 de ani, artista surprinde mereu cu aparițiile sexy și îndrăznețe, fiind conștientă de atuurile sale fizice și știind mereu cum să își pună în valoare formele.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În noul videoclip al piese emoționante „Miro tu cara en la luna”, Thalia apare îmbrăcată într-o rochie făcută de un brand românesc. Rochia se numește Cleopatra și face parte dintr-o colecție a brandului IMROSKA, al designerului Roxana Ostroveanu. Pentru faptul că ales să poarte o asemenea piesă vestimentară, Thalia a pus în evidență un brand din România care face creații de lux, din materiale naturale de calitate. Apariția brandului IMROSKA în clipul muzical al Thaliei este un moment de mândrie pentru tot ce înseamnă lumea modei din România.

Citește și: Thalia a împlinit 54 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă cea despre care s-a spus că și-a scos coaste pentru o talie de viespe

Frumoasa artistă a mai făcut ulterior câteva postări pe rețelele de socializare în care a purtat aceeași rochie și chiar a menționat ținuta de la IMROSKA, alegând să își exprime recunoștința pentru rochia atât de elegantă și superbă care i-a pus în evidență silueta sculptată.

Thalia a ales să poarte rochia semnată de designerul Roxana Ostroveanu și în fotografia pentru cover-ul oficial al melodiei, apărând așa pe mai multe platforme internaționale de streaming.

Rochia Cleopatra purtată de Thalia costă aproximativ 3.000 lei, iar faptul că brandul IMROSKA a primit recunoaștere internațională din partea unei vedete de un asemenea calibru e posibil să ducă la creșterea vânzărilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Pentru mine, hainele nu sunt doar despre cum arăți, ci mai ales despre ce transmiți. Imroska transmite eleganță, putere și rafinament, dar și sensibilitate, coerență și originalitate. Faptul că Thalia poartă creațiile Imroska mă bucură enorm, mai ales că este ceva la care am visat de mulți ani. Chiar mi-am pus această dorintă Craciunul trecut, când împodobeam bradul cu melodiile ei pe fundal. Este o prezență iconică, un artist complet care înțelege perfect că vestimentația nu înlocuiește actul artistic, ci îl completează și îl desăvârșește”, declară Roxana Ostroveanu, potrivit Click.

colaj Thalia
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?”

Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre absența so... Delia și Irina Rimes, colaborarea pe care fanii o așteptau de ani de zile. Imagini din noul lor videoclip împreună...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Observatornews.ro Un magnat din Dubai oferă 88 de apartamente de lux tinerilor care vor să se căsătorească Un magnat din Dubai oferă 88 de apartamente de lux tinerilor care vor să se căsătorească
Antena 3 Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
SpyNews Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre absența soțului ei
Ce emoții o încearcă pe Bella Santiago după ce a ajuns în semifinala Eurovision România 2026. Ce spune despre...
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta Catine.ro
Cât costă rochia purtată de Simona Halep la Transylvania Open 2026. Ce designer faimos a semnat ținuta
Cât costă rochia purtată de Simona Halep la Transylvania Open 2026. Ce designer faimos a semnat ținuta
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale
Pelin Akil și Anil Altan au divorțat. Actrița își continuă planurile profesionale și personale Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în continuare. Niciun teren nu stă gol și dacă nu vin unii, vin alții”
Apel către Guvernul Bolojan de la un primar din Republica Moldova: „România trebuie să fie prezentă aici în... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant
Gogoși cu cacao la cuptor și glazură de ciocolată. Un desert care cucerește instant HelloTaste.ro
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta
Danemarca a trecut la iluminatul stradal roșu ca să rezolve o problemă. Care este aceasta Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia
Au apărut noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Va fi dus în Belgia BZI
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii
Suntem campioni mondiali la alcool! Românii, mai mari băutori decât cehii și germanii Jurnalul
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin
Zodia Gemeni în 2026: 10 Schimbări în dragoste care pot apărea când te aștepți mai puțin Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri
Marry me chicken, cea mai în vogă rețeta pentru cupluri Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x