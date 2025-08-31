Thalia a împlinit 54 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă cea despre care s-a spus că și-a scos coaste pentru o talie de viespe

Thalia, cunoscută ca „Regina pop-ului latin”, este și astăzi una dintre cele mai iubite artiste din lume.

Thalia este considerată una dintre cele mai de succes vedete mexicane din lume | Getty Images

A cucerit publicul din peste 150 de țări atât cu hiturile sale, cât și cu rolurile din telenovelele de succes ale anilor ’90.

Thalia, „Regina telenovelelor”, a împlinit 54 de ani

Artista mexicană este căsătorită cu fostul soț al celebrei Mariah Carey și are doi copii.

Cunoscută sub numele de scenă Thalia, Ariadna Thalia Sodi Miranda este cântăreață, compozitoare, producătoare, actriță și antreprenoare, fiind considerată una dintre cele mai de succes și influente vedete mexicane din lume.

Thalia s-a născut pe 26 august 1971, la Mexico City, fiind cea mai mică dintre cele cinci fiice ale pictoriței Yolanda Miranda Mange (care i-a fost manager între 1980 și 1999) și ale omului de știință Ernesto Sodi Pallares, doctor în patologie, criminolog și scriitor.

La doar un an, Thalia a apărut în prima ei reclamă TV din Mexic. La trei ani, a început cursuri de balet și pian la Conservatorul Național de Muzică, iar mai târziu a urmat cursuri în spaniolă și franceză la Școala „Elycio Francée Mexican”. La nouă ani s-a alăturat trupei „Din Din”, cu care a înregistrat patru albume între 1982 și 1983.

Ea s-a mutat împreună cu mama ei în Los Angeles pentru a-și construi o carieră în muzică, unde a urmat cursuri de canto, dans și actorie.

A revenit apoi în Mexic cu un album înregistrat și o nouă imagine. Ca artist solo, a lansat primele albume între 1990 și 1993: „Thalia”, „Mundo de cristal” și „Love”. Succesul internațional a venit odată cu discul „Amor a la Mexicana”, produs de Emilio Estefan, care i-a adus concerte pe cinci continente.

Thalia a avut o carieră impresionantă și în actorie

Pe lângă succesul muzical, Thalia a avut succes și în actorie. A jucat în telenovele difuzate în peste 180 de țări, precum „Pobre Señorita Limantour” (1988), „Quinceañera” (1989), „Luz y Sombra”, dar și în celebra trilogie „Las Tres Marías”: „Maria Mercedes” (1992-1993), „Marimar” (1994), considerată de mulți cea mai bună telenovelă a tuturor timpurilor, și „Maria la del Barrio” (1995-1996). Aceste seriale au devenit un fenomen mondial.

În 1999, Thalia a jucat în ultima sa telenovelă, „Rosalinda”, dar și în primul său film în limba engleză, „Mambo Café”.

De atunci, s-a concentrat exclusiv pe muzică, lansând albume precum: „Arrasando” (2000), „Thalia” (2002), „Thalia” (versiunea în engleză, 2003), „El Sexto Sentido” (2005), „Lunada” (2008), „Habítame Siempre” (2012), „Viva Kids Vol. 1” (2014), „Amore Mío” (2014), „Latina” (2016), „Valiente” (2018), „Viva Kids Vol. 2” (2020) și „Desamorfosis” (2021). De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroși artiști de renume internațional.

Cum arată în prezent „Regina telenovelelor”

Thalia este văzută și astăzi drept una dintre cele mai frumoase femei din lume, iar pe rețelele sociale este adesea lăudată de admiratori pentru imaginea ei impecabilă.

Thalia, supranumită „Regina pop-ului latin” pentru succesul ei în muzica latino din ultimele trei decenii, a avut peste 25 de melodii ajunse în top 10, dintre care 16 pe locul 1.

De-a lungul carierei, a câștigat numeroase premii, inclusiv cinci trofee Latin Billboard, mai multe distincții Premios Juventud și diverse nominalizări la Latin Grammy. Ca artist solo, a vândut peste 50 de milioane de discuri în întreaga lume, potrivit ProFM.ro.

În decursul anilor, Thalia a cântat nu doar în limba maternă, spaniola, ci și în engleză, portugheză, franceză și filipineză.