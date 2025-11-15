Antena Căutare
Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Ce ți-ai făcut?"

De curând, Thalia a postat pe Instagram o serie de imagini în care apare într-un corset cu decolteu adânc, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Thalia, corsetul cu decolteu adânc care i-a evidențiat bustul generos. Fanilor nu le-a venit să creadă că are 54 de ani | Profimedia

Deși a împlinit în vară 54 de ani, Thalia continuă să uimească prin frumusețea și energia sa. Celebra cântăreață mexicană arată impecabil, iar imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare stârnesc mii de reacții din partea fanilor. Cu toate acestea, există și persoane care nu cred că secretul frumuseții sale se datorează doar genelor. Din acest motiv, întrebările legate de posibile intervenții estetice revin constant în discuție.

Citește și: Thalia a împlinit 54 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă cea despre care s-a spus că și-a scos coaste pentru o talie de viespe

Thalia, apariție răvășitoare într-un corset cu decolteu adânc

Recent, Thalía a postat pe Instagram o serie de imagini în care apare într-un corset cu decolteu adânc, care i-a pus în valoare bustul generos. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Și-a făcut buzele?/„Ești atât de frumoasă!”/„Cea mai frumoasă din lume!”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile care au curs în secțiunea de comentarii.

Într-o altă postare, Thalia a împărtășit mai multe fotografii în care poartă o rochie scurtă, cu volane, asortată cu o haină vișinie și pantofi cu toc. Și de această dată, fanii au reacționat cu entuziasm: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?”/„Chiar arăți superb!”.

Citește și: Scandal uriaș de familie. Thalia, Camila Sodi și Laura Zapata luptă pentru un motiv bizar, care ține primele pagini ale ziarelor

Ce spunea Thalia despre operațiile estetice

De-a lungul timpului, Thalia a fost nevoită să răspundă mai multor zvonuri privind presupuse intervenții estetice, inclusiv mitul potrivit căruia și-ar fi „scos coastele” ca să își subțieze talia.

Artista a negat de fiecare dată aceste afirmații, explicând că silueta ei este rezultatul alimentației echilibrate și a exercițiilor fizice.

În ceea ce privește intervențiile de la nivelul feței, Thalia a ironizat zvonurile, postând pe rețelele de socialiare clipuri în care parodiază vedetele care neagă că s-ar fi operat. Deși nu a recunoscut nicio intervenție chirurgicală, artista a dezvăluit că apelează la tratamente non-invazive, cum ar fi radiofrecvența sau stimularea electrică pentru întinerirea pielii, potrivit unei surse.

Thalia a avut o carieră impresionantă și în actorie

Thalia s-a căsătorit în anul 2000 cu Tommy Mottola, celebru producător de la compania Sony. Au împreună doi copii: Sabrina şi Matteo.

Cunoscută sub numele de scenă Thalia, Ariadna Thalia Sodi Miranda este cântăreață, compozitoare, producătoare, actriță și antreprenoare, fiind considerată una dintre cele mai de succes și influente vedete mexicane din lume.

Thalia s-a născut pe 26 august 1971, la Mexico City, fiind cea mai mică dintre cele cinci fiice ale pictoriței Yolanda Miranda Mange (care i-a fost manager între 1980 și 1999) și ale omului de știință Ernesto Sodi Pallares, doctor în patologie, criminolog și scriitor.

La doar un an, Thalia a apărut în prima ei reclamă TV din Mexic. La trei ani, a început cursuri de balet și pian la Conservatorul Național de Muzică, iar, mai târziu, a urmat cursuri în spaniolă și franceză la Școala „Elycio Francée Mexican”. La nouă ani s-a alăturat trupei „Din Din”, cu care a înregistrat patru albume între 1982 și 1983.

Ea s-a mutat împreună cu mama ei în Los Angeles pentru a-și construi o carieră în muzică, unde a urmat cursuri de canto, dans și actorie.

A revenit apoi în Mexic cu un album înregistrat și o nouă imagine. Ca artist solo, a lansat primele albume între 1990 și 1993: „Thalia”, „Mundo de cristal” și „Love”. Succesul internațional a venit odată cu discul „Amor a la Mexicana”, produs de Emilio Estefan, care i-a adus concerte pe cinci continente.

Pe lângă succesul muzical, Thalia a avut succes și în actorie. A jucat în telenovele difuzate în peste 180 de țări, precum „Pobre Señorita Limantour” (1988), „Quinceañera” (1989), „Luz y Sombra”, dar și în celebra trilogie „Las Tres Marías”: „Maria Mercedes” (1992-1993), „Marimar” (1994), considerată de mulți cea mai bună telenovelă a tuturor timpurilor, și „Maria la del Barrio” (1995-1996). Aceste seriale au devenit un fenomen mondial.

În 1999, Thalia a jucat în ultima sa telenovelă, „Rosalinda”, dar și în primul său film în limba engleză, „Mambo Café”.

De atunci, s-a concentrat exclusiv pe muzică, lansând albume precum: „Arrasando” (2000), „Thalia” (2002), „Thalia” (versiunea în engleză, 2003), „El Sexto Sentido” (2005), „Lunada” (2008), „Habítame Siempre” (2012), „Viva Kids Vol. 1” (2014), „Amore Mío” (2014), „Latina” (2016), „Valiente” (2018), „Viva Kids Vol. 2” (2020) și „Desamorfosis” (2021). De-a lungul carierei, a colaborat cu numeroși artiști de renume internațional.

