Transformare spectaculoasă pentru Jason Biggs. Actorul din American Pie a slăbit 16 kilograme. Cum arată acum

Jason Biggs, starul din „American Pie”, a vorbit deschis despre transformarea sa fizică, menționând că obișnuia să „dea gata” cutii întregi de înghețată.

Actorul în vârstă de 46 de ani a slăbit aproximativ 16 kilograme după ce a descoperit că are „probleme cu colesterolul”.

Transformare spectaculoasă pentru Jason Biggs

Jason Biggs, cunoscut din „American Pie”, a povestit cu sinceritate că avea obiceiul să termine cutii întregi de înghețată. După ce a aflat că are probleme cu colesterolul, a hotărât să-și schimbe stilul de viață, iar rezultatele nu au întârziat să apară – a dat jos aproximativ 16 kilograme.

Biggs a povestit, de asemenea, că a avut probleme cu alcoolul și că obișnuia să folosească ceea ce el numea „metoda sticlei” pentru a ascunde totul de soția sa, Jenny Mollen. Avea grijă să nu bea niciodată atât de mult încât să nu poată purta o conversație cu ea și înlocuia constant sticlele de alcool, astfel încât să nu observe cât consuma de fapt.

Actorul a mărturisit că aflarea veștii despre colesterolul ridicat l-a motivat să își schimbe stilul de viață, iar rezultatele l-au mulțumit pe deplin.

„A fost o adevărată călătorie, colesterolul mi-a scăzut cu 70 de puncte”, a declarat el pentru Page Six.

Discutând despre momentul în care lucrurile au început să devină îngrijorătoare, Biggs a sugerat că, cel mai probabil, de vină erau „gălețile de înghețată pe care le dădeam gata”.

Hotărât să slăbească și să trăiască mai sănătos, actorul de 46 de ani și-a schimbat alimentația și rutina de antrenament, recunoscând că i-a luat ceva timp să ajungă la rezultatele de acum.

A deveni mai sănătos este o recompensă în sine, dar din când în când nu strică să te bucuri și de micile plăceri ale vieții.

Actorul din American Pie iubește înghețata

Biggs a mărturisit că înghețata rămâne slăbiciunea lui și, chiar dacă a adoptat un stil de viață mai sănătos, nu a renunțat complet la „plăcerile vinovate”. Starul are o gelaterie preferată și spune că, din când în când, se răsfață cu un recipient de înghețată Van Leeuwen.

La un moment dat, Biggs a povestit că soția lui a angajat o lucrătoare sexuală pentru el, în timp ce ea stătea într-un colț, mânca chipsuri și uitându-se.

Povestea a fost inclusă în cartea de memorii a soției lui, „I Like You Just The Way I Am”. În vreme ce ea a spus că „a găsit toată situația absolut hilară”, Jason a recunoscut că „nu prea am dat randament” și că experiența nu a fost una deosebit de plăcută pentru el.

Biggs a mai spus că, în opinia lui, „American Pie” este unul dintre acele filme care, cel mai probabil, nu ar mai putea fi făcute în ziua de azi.

„Astăzi nu s-ar mai realiza și nici nu ar mai putea fi realizat”, a declarat el pentru BuzzFeed News.

„Ar fi inacceptabil, din cauza a ceea ce reprezintă. Îmi amintesc că, atunci când am citit scenariul și rolul meu, am fost șocat să văd că existau camere pe computere! Asta am reținut inițial din film!”.

Jason Biggs este un actor american cunoscut în special pentru rolul său din seria de comedii „American Pie”, unde l-a interpretat pe Jim Levenstein, un adolescent stângaci implicat în tot felul de situații jenante. Filmul, lansat în 1999, a devenit un succes de box office și un simbol al comediei pentru adolescenți din anii 2000, propulsându-l pe Biggs în atenția publicului.