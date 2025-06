Vanessa Kirby este însărcinată! Actrița și-a dezvăluit burtica într-o rochie albastră elegantă

Vanessa Kirby este însărcinată! Actrița a strălucit într-o rochie albastră elegantă, lăsându-și burtica de gravidă la vedere, în cadrul evenimentului de promovare pentru „The Fantastic Four”, desfășurat în Mexic.

În decembrie anul trecut, s-a scris că Vanessa Kirby s-a logodit cu iubitul ei, Paul Rabil, după doi ani de relație.

Vanessa Kirby este însărcinată

Actrița, în vârstă de 37 de ani, a dezvăluit că așteaptă primul ei copil, etalându-și burtica de gravidă la evenimentul de promovare „The Fantastic Four”, care a avut loc sâmbătă în Mexic.

Vanessa a strălucit într-o rochie albastră elegantă, la Comic Con Experience Mexico, mângâindu-și cu tandrețe burtica.

Articolul continuă după reclamă

În decembrie anul trecut, s-a zvonit că Vanessa Kirby s-a logodit cu iubitul ei, Paul Rabil, după o relație de doi ani. Frumoasa actriță, cunoscută pentru rolul Prințesei Margaret în serialul „The Crown” de pe Netflix, urma să se căsătorească cu jucătorul de lacrosse în vârstă de 39 de ani, care ar fi cerut-o în căsătorie, potrivit Page Six.

Ea a fost însoțită de Joseph Quinn, Pedro Pascal și Ebon Moss-Bachrach la CCXP Mexico 2025 pentru a promova filmul.

„The Fantastic Four: First Steps” este un nou film american cu supereroi, inspirat de celebra echipă Fantastic Four din universul Marvel.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Produs de Marvel Studios, filmul va fi al 37-lea din Universul Cinematic Marvel (MCU) și marchează al doilea reboot al seriei dedicate celor Patru Fantastici.

Filmul, regizat de Matt Shakman, îi are în rolurile principale pe Pedro, Vanessa, Joseph și Ebon, în ipostaza celebrei echipe. În poveste, Fantastic Four trebuie să apere o lume retro-futuristă inspirată din anii ’60 de o amenințare cosmică uriașă – devoratorul de planete Galactus.

Citește și: Carmen Grebenișan a dezvăluit ce reacție a avut fostul ei soț când a aflat că e însărcinată. Ce mesaj i-a transmis Alex Militaru

Vanessa și Paul și-au oficializat relația în noiembrie 2023

Vanessa și Paul au dat naștere primelor speculații despre o posibilă relație în octombrie 2022, după ce au fost surprinși ținându-se de mână pe străzile din New York. Totuși, abia în noiembrie 2023 și-au oficializat relația pe Instagram.

La vremea respectivă, Paul – americanul care este și cofondator al Premier Lacrosse League – a postat pe Instagram mai multe fotografii alături de Vanessa, inclusiv una în care se îmbrățișau pe o plajă.

„De când ne-am cunoscut în Des Moines și până azi, după toate locurile prin care am fost împreună, viața e mai bună, mai frumoasă și mai plină de sens alături de tine”, a scris el.

Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri încă din 2022, însă au preferat să păstreze discreția în privința relației lor.

Anterior, Paul a avut o relație cu actrița mexicană Eiza González și a fost căsătorit cu sportiva Kelly Berger între 2014 și 2017, notează Daily Mail.

În aprilie 2022, Vanessa a fost văzută alături de actorul Christopher Abbott, cei doi fiind surprinși savurând o băutură într-un bar elegant din Soho, Londra.

Vanessa și Christopher s-au cunoscut în 2020, pe platourile filmului „The World To Come”, o dramă romantică plasată în secolul al XIX-lea, unde au jucat rolul unui cuplu căsătorit. Ulterior, au fost surprinși la Ducksoup, purtând o conversație relaxată.

Un martor a povestit că cei doi păreau foarte degajați împreună, în timp ce stăteau la o masă în aer liber, sorbeau vin și vorbeau de ore întregi. În trecut, Vanessa a avut o relație cu actorul Callum Turner, alături de care a jucat în filmul „Queen and Country”, lansat în 2014.