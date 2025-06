Vlad Gherman, imaginea care a pus pe jar imaginația fanelor. În ce ipostaze s-a pozat actorul

Vlad Gherman, actorul din serialul Lia – Soția soțului meu, s-a pozat într-o ipostază neașteptată pentru fanele sale de pe Instagram.

Vlad Gherman este, de ceva timp, într-un continuu proces de schimbare, după ce a spus încă de la începutul anului că dorește să își recapete din nou forma fizică.

Actorul, care are acum mai mult timp liber la dispoziție după finalizarea filmărilor pentru Lia – Soția soțului meu, a decis să se focuseze pe a face mai mult sport.

Fotografia controversată cu Vlad Gherman, cu abdomenul perfect sculptat la vedere

În luna aprilie, Vlad a postat pe contul lui de Instagram progresul pe care l-a înregistrat în primele luni din an după ce s-a apucat mai serios de sport. El le-a dezvăluit urmăritorilor săi că a reușit să slăbească 11 kilograme și avea să contiue cu dieta și activitățile sportive pe care le are în plan.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Oana și Vlad Gherman s-au filmat în ipostaze romantice în cadă. Cum au reacționat internauții când au văzut imaginile

Pe lângă mersul regulat la sală, Vlad practitcă și tenis, dar și paddle, fiind foarte atras de aceste două sporturi.

La vederea acestei fotografii, cu abdomenul perfect lucrat la vedere, Vlad Gherman a atras atenția fanelor sale, iar Oana, soția lui, a avut imediat ceva de obiectat, făcând o remarcă amuzantă.

“Ia, treci acas’! Hai, esti barbat insurat, ce e cu expunerea asta despuiet? Treci acaaaaaas’!!!!”, a scris Oana Gherman în secțiunea de comentarii.

Mai mulți urmăritori au apreciat progresul său, felicitându-l pe Vlad pentru noul său fizic de invidiat. Actorul a mărturisit că a slăbit de la 87 kg la 72 kg.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Carmen Bruma, care e specialist în fitness și nutriție, și-a arătat și ea aprecierea pentru transformarea lui Vlad Gherman.

În urmă cu câteva luni, actorul Vlad Gherman le-a dezvăluit prietenilor săi virtuali că a reușit să slăbească destul de mult în ultimele patru luni și a mărturisit și la ce trucuri a apelat.

Citește și: Vlad Gherman, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor. Cum arăta actorul

„Am slabit 11 kg in 4 luni si sunt tare mandru de mine! Cum am reusit? 70% din reteta succesului consta in alimentatie, 30% in miscare. In cazul meu miscarea e constituita din antrenamentele regulate la sala, tenis de 2 ori pe saptamana si padel de 2-3 ori pe saptamana, iar regimul meu este urmatorul:

Pe stomacul gol beau un shot pentru imunitate facut in casa, la micul dejun mananc fie un iaurt cu seminte de chia si pudra proteica (cu fructe de padure si mix de alune ca topping), fie o omleta sau oua fierte cu cateva legume (rosii cherry, castraveti, avocado). La pranz avem mancare de regim comandata (mancare variata pentru fiecare regim/dieta in parte), iar la cina fie un shake proteic sau inghetata proteica facuta in casa. Oana mai bea si Kefir seara (e foarte sanatos, dar mie nu imi place).

Cam asta mancam noi zilnic si facem miscare cat de des putem! Cred ca cel mai important lucru pe care l-am sesizat la mine dupa ce au aparut primele rezultate a fost ambitia si consider ca e greu ( foarte greu ) sa integrezi miscarea in programul fiecarui om, dar oricine poate sa manance mai sanatos si mai cumpatat”, a scris el la postarea lui din aprilie când le-a arătat fanilor săi primele rezultate.

Acum, la 6 luni distanță de la începerea acestei transformări, Vlad Gherman se bucură de un fizic de invidiat și nu s-a sfiit să se laude cu trupul său sculptat în fața fanilor de pe Instagram.

Citește și: Cum a reușit Vlad Gherman să slăbească 11 kilograme în 4 luni. Cum arată acum actorul după transformare