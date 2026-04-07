La scurt timp după eliminarea sa de la emisiunea Survivor, Ceanu Zheng a filmat cum arată după ce a făcut primul său duș, iar imaginile au vorbit de la sine. Descoperă cum arată acum concurentul.

Ceanu Zheng a fost eliminat de la emisiunea Survivor după cea de-a treisprezecea săptămână de confruntări dintre triburi. La final, în ediția din 5 aprilie 2026, Bianca Giurcanu și Ceanu Zheng au intrat la duelul decisiv și tânărul a fost cel care a fost eliminat de la Survivor. La scurt timp după, acesta s-a filmat și a dezvăluit cu arată după ce a făcut primul său duș, după aventura din Republica Dominicană. Imaginile au fost mai mult decât grăitoare.

Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini

Ceanu Zheng a fost eliminat după săptămâna 13 a emisiunii Survivor. Imediat după ce a părăsit competiția, acesta a fost mai mult decât încâtat să aibă acces la duș, prosoape curate și o cameră confortabilă de hotel, luxuri la care în Republica Dominicană nu putea decât să viseze.

Tânărul s-a filmat imediat după primul duș și urmăritorii au putut descoperi cum s-a schimbat experiența Survivor, dar și acum arată în prezent, după numeroasele provocări prin care a trecut. Iată mai jos ce a transmis Ceanu Zheng după primul duș făcut după Survivor 2026:

„Hey, yo! V-a fost dor de fratele vostru? Vai de capul meu, cum arăt! Băi, țin un telefon în mâncă, ești nebun?! Haideți să vă arăt cum arată viața de după Survivor. Băi, eram mai rău la picioare, dar în ultima perioadă nu m-am mai accidentat atât de tare. Dar, cam așa arăți după Survivor. Fiți atenți la pantaloni cum e: pică de pe mine dacă îi dau drumul. Băi, nu îmi vine să cred, cameră de hotel! Trebuie să mă apuc de sală, să lucrăm la corpul ăsta dezordonat. Gata! O să urmeze foarte multe luccruri interesante, am văzut vă s-au întâmplat foarte mult lucruri cât am lipsit. Doamne, cum arăt, zici că sunt sălbatic pe bune, ești nebun?!

Citește și: Cum arată Loredana de la Survivor România 2026 după primul duș. Ce a spus profa de mate după ce s-a văzut în oglindă

Ah, și apropo, mai devreme am ieșit de la duș și fiți atenți cum arată prosopul meu alb după duș. Am făcut duș, ești nebun? Trebuie să mai fac unul acum. Vai de capul meu, deci m-am spălat, m-am frecat 10-15 minute și prosopul alb s-a făcut negru. Doamne, așa jegos eram?!”, a fost mesajul transmis de Ceanu prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Așa cum era de așteptat, reacțiile urmăritorilor nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au lăudat parcursul la show-ul Survivor de la Antena 1.