Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!
Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Luca Zvaleni a mărturisit că este speriat de promisiunea pe care a făcut-o la începutul sezonului, în cazul în care un copil din echipa galbenă va câștiga trofeul.
„Sincer mă sperie faptul că am făcut o promisiune la începutul emisiunii. Eu am zis că dacă cineva din echipa galbenă o să câștige marea finală, o să-mi tai părul la zero”, a spus Luca Zvaleni.
Miercuri, 10.06.2026, 20:50