Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!

Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Luca Zvaleni a mărturisit că este speriat de promisiunea pe care a făcut-o la începutul sezonului, în cazul în care un copil din echipa galbenă va câștiga trofeul. „Sincer mă sperie faptul că am făcut o promisiune la începutul emisiunii. Eu am zis că dacă cineva din echipa galbenă o să câștige marea finală, o să-mi tai părul la zero”, a spus Luca Zvaleni.

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de...

Miercuri, 10.06.2026, 21:10

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele...

Miercuri, 10.06.2026, 21:00

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Marti, 09.06.2026, 23:49

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Marti, 09.06.2026, 23:20

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Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Care este prima probă din semifinală

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Nu rata semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Luni, 08.06.2026, 23:58