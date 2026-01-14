Antena Căutare
Ce afaceri are Ceanu Zheng, concurentul de la Survivor România 2026. Cu ce se ocupă influencerul

Află în rândurile care urmează din ce face bani Ceanu Zheng, concurentul din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 09:12 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 09:37
O fire curajoasă, care nu ezită să îmbrățișeze provocările, Ceanu Zheng a demonstrat până acum că își merită locul în echipa Faimoșilor. | Antena 1

Ceanu Zheng, concurentul de la Survivor România 2025, are mai multe afaceri, atât în România, cât și peste hotare.

Concurentul din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2026 se bucură de un mare succes în domeniul afacerilor. Tânărul influencer și-a construit o carieră de invidiat în mediul online, acolo unde are sute de mii de fani.

Ce afaceri deține Ceanu Zheng, concurentul Survivor România 2026

Ceanu Zheng activează în mediul online și face YouTube de mai bine de 10 ani. El are acum o comunitate uriașă, având peste 127 de milioane de vizualizări pe canalul său și peste 800K abonați. Influencerul reușește să câștige bani frumoși din vizualizările pe care le face pe canalul său de YouTube.

Citește și: Cine este Ceanu, chinezul din Deva devenit vedetă pentru adolescenții din România!

În video-urile pe care le postează, Ceanu le împărtășește abonaților săi din experiențele lui personale, vorbind și despre diferențe culturale și vacanțe. Treptat el a crescut devenind unul dintre cei mai populari influenceri care activează pe piața din România.

Cu o bază solidă de fani, el este foarte activ și pe restul rețelelor de socializare, precum Instagram și TikTok.

Pe lângă vlogurile care l-au consacrat, Ceanu a decis că e loc pentru el și în industria muzicală și a lansat piesa „Chinez” în urmă cu aproximativ 5 ani. Publicul s-a bucurat să îi vadă și latura de artist, iar clipul piesei a strâns rapid peste 1,5 milioane de vizualizări.

Ceanu deține și o firmă de turism, o agenție specializată pentru vacanțele în China prin intermediul căreia le oferă turiștilor circuite și experiențe inedite în această țară.

Citește și: Adevărul despre relația Iulianei Beregoi cu vlogger-ul Ceanu. Ce a ținut să precizeze cântăreața despre legătura dintre ei

Datorită afacerii pe care a dezvoltat-o în acest domeniu, Ceanu a reușit să aibă mai multe colaborări cu agenții chineze pentru a le oferi turiștilor o experiență completă când vine vorba de cultura țării lui natale.

Influencerul a apărut de-a lungul carierei sale la mai multe emisiunii, remarcându-se pentru carisma lui, faptul că a reușit să învețe limba română la perfecție și cunoștințele sale în materie de culturi diferite.

El a fost chiar și la Hello Chef, în bucătăria lui chef Roxana Blenche și a lui chef Samuel, iar acum se remarcă la Survivor România 2026.

O fire curajoasă, care nu ezită să îmbrățișeze provocările, Ceanu Zheng a demonstrat până acum că își merită locul în echipa Faimoșilor, fiind un adevărat luptător în jungla din Republica Dominicană.

Citește și: Hello Chef sezon 8, 14 decembrie 2024. Rețeta Roxanei Blenche pentru paella cu fructe de mare. Ce a ales Ceanu Zheng

Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026...
