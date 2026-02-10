Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor pare să continue

Aris Eram, concurentul care face parte din echipa Faimoșilor, și Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor, par să stabilească o legătură mai apropiată, deși ar trebui să fie inamici.

Aris Eram își dovedește curajul și puterea la Survivor România 2026, cel mai dur reality show de supraviețuire. Concurentul a făcut față unor probe dificile, dar, mai ales, unor condiții grele de odihnă și mâncare, demonstrând că poate reuși chiar și în cele mai dificile medii din jungla Dominicană.

Mulți dintre concurenți, deși unii fac parte din echipe diferite, au ajuns să se împrietenească. Printre aceștia se numără și Bianca Stoica din echipa Războinicilor și Aris Eram din echipa Faimoșilor.

Ce surpriză i-a făcut Aris Eram Biancăi Stoica la Survivor România 2026

Tânăra concurentă s-a arătat interesată de Aris în urmă cu câteva săptămâni, când se întreba ce zodie este și pe ce dată este născut.

Cei doi au avut șansa să își vorbească direct în timpul unui Consiliu, când Bianca i-a adresat lui Aris mai multe întrebări, iar concurentul, care s-a simțit măgulit, i-a răspuns cu zâmbetul pe buze. Acum, Aris Eram și Bianca Stoica par că se apropie și mai mult. În una dintre edițiile din săptămâna 5, echipa Faimoșilor a fost răsplătită cu croissante și fiecare concurent s-a bucurat de câte unul. Aris nu a vrut să aibă singur această bucurie și a decis să fie un gentleman și să îi păstreze și Biancăi un croissant pe care să-i ofere când aveau să se întâlnească la careu.

Bianca s-a bucurat foarte tare de gestul surprinzător al lui Aris și i-a oferit o îmbrățișare.

”Trebuie să spun că atunci când mâncam recompensa mă simțeam foarte bine, într-adevăr. Dar, în gândul meu aveam o imagine cu Bianca care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva, numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a declarat Aris Eram, la Survivor 2026.

Concurenta din tribul Războinicilor s-a arătat foarte recunoscătoare când a primit croissante de la Aris și a spus că nu se aștepta la un asemenea gest.

”Nu mă așteptam absolut deloc la acest gest. Sunt foarte fericită. Nu mai am cuvinte. Mulțumesc foarte, foarte mult”, a declarat Bianca Stoica.

Se pare că între cei doi concurenți, deși fac parte din echipe adverse, începe să se înfiripe ceva și nu e exclus ca atunci când vor părăsi Republica Dominicană să își dea o șansă. Telespectatorii deja îndrăgesc interacțiunile pe care le văd între cei doi concurenți.

