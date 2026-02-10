Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor pare să continue

Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor pare să continue

Aris Eram, concurentul care face parte din echipa Faimoșilor, și Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor, par să stabilească o legătură mai apropiată, deși ar trebui să fie inamici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 09:26 | Actualizat Marti, 10 Februarie 2026, 09:49
Galerie
Bianca Stoica s-a arătat recent interesată de Aris Eram, concurentul din echipa adversă. | Antena 1

Aris Eram își dovedește curajul și puterea la Survivor România 2026, cel mai dur reality show de supraviețuire. Concurentul a făcut față unor probe dificile, dar, mai ales, unor condiții grele de odihnă și mâncare, demonstrând că poate reuși chiar și în cele mai dificile medii din jungla Dominicană.

Mulți dintre concurenți, deși unii fac parte din echipe diferite, au ajuns să se împrietenească. Printre aceștia se numără și Bianca Stoica din echipa Războinicilor și Aris Eram din echipa Faimoșilor.

Ce surpriză i-a făcut Aris Eram Biancăi Stoica la Survivor România 2026

Citește și: Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Articolul continuă după reclamă

Tânăra concurentă s-a arătat interesată de Aris în urmă cu câteva săptămâni, când se întreba ce zodie este și pe ce dată este născut.

Cei doi au avut șansa să își vorbească direct în timpul unui Consiliu, când Bianca i-a adresat lui Aris mai multe întrebări, iar concurentul, care s-a simțit măgulit, i-a răspuns cu zâmbetul pe buze. Acum, Aris Eram și Bianca Stoica par că se apropie și mai mult. În una dintre edițiile din săptămâna 5, echipa Faimoșilor a fost răsplătită cu croissante și fiecare concurent s-a bucurat de câte unul. Aris nu a vrut să aibă singur această bucurie și a decis să fie un gentleman și să îi păstreze și Biancăi un croissant pe care să-i ofere când aveau să se întâlnească la careu.

Bianca s-a bucurat foarte tare de gestul surprinzător al lui Aris și i-a oferit o îmbrățișare.

Citește și: Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre fratele ei, Aris Eram, și Bianca Stoica de la Survivor

”Trebuie să spun că atunci când mâncam recompensa mă simțeam foarte bine, într-adevăr. Dar, în gândul meu aveam o imagine cu Bianca care stătea singură, supărată și am încercat și cu greu am reușit să obțin ceva, numai pentru tine. Eram sigur că o să se bucure foarte tare, că de când am venit aici vorbea de croissante”, a declarat Aris Eram, la Survivor 2026.

Concurenta din tribul Războinicilor s-a arătat foarte recunoscătoare când a primit croissante de la Aris și a spus că nu se aștepta la un asemenea gest.

”Nu mă așteptam absolut deloc la acest gest. Sunt foarte fericită. Nu mai am cuvinte. Mulțumesc foarte, foarte mult”, a declarat Bianca Stoica.

Se pare că între cei doi concurenți, deși fac parte din echipe adverse, începe să se înfiripe ceva și nu e exclus ca atunci când vor părăsi Republica Dominicană să își dea o șansă. Telespectatorii deja îndrăgesc interacțiunile pe care le văd între cei doi concurenți.

colaj bianca stoica si aris eram
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Survivor România, 8 februarie 2026. Lupta pentru provizii! Faimoșii, avans considerabil în fața Războinicilor

Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5...
Înapoi la Homepage
AS.ro Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare Denis Drăguş, salvat de poliţie în Turcia! Adversarii au vrut să îl bată la vestiare
Observatornews.ro Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Antena 3 Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5
Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii
Impactul consumului regulat de brânză asupra tensiunii arteriale. Ce arată specialiștii Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. Flacăra s-a stins pentru Niky Salman. Concurenta din tribul Războinicilor e eliminată
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. Flacăra s-a stins pentru Niky Salman. Concurenta din tribul Războinicilor e...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici de apă și canalizare
Localitate în beznă, după revolta oamenilor care nu și-au mai plătit taxele. Primarul spune că nu are bani nici... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi
Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi Jurnalul
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani
Doliu în muzica populară românească. O cunoscută artistă a murit la 53 de ani Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona.
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x