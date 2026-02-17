Antena Căutare
Home Survivor Stiri Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani

Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani

Călin Donca se bucură de timpul petrecut în familie după revenirea din Republica Dominicană. Fostul concurent Survivor a participat recent la aniversarea de 14 ani a fiicei sale Ariadna.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 14:55 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 15:11
Galerie
Călin Donca, alături de familie de ziua fiicei sale. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariandei și cum arată ea la 14 ani | Antena 1& Instagram

Călin Donca și Orianda Donca au sărbătorit emoționați ziua în care Ariadna a împlinit vârsta de buletin. Familia Donca a sărbătorit împreună, cu tort și baloane, ziua Ariadnei. Tânăra adolescentă a primit o mulțime de urări de la cei dragi, dar mai ales de la cei 4 frați ai săi.

La 14 ani, Adriadna Donca a transmis un mesaj pentru cei care îl urmăresc pe tatăl ei: „Iubiți-vă părinții!”

Cum a apărut Călin Donca alături de familie, după revenirea de la Survivor 2026

Călin Donca a părăsit competiția pe 8 februarie, în ediția 11 de Survivor România 2026 din cauza unor probleme medicale suferite din cauza unei accidentări. Concurentul s-a accidentat destul de grav după ce a căzut din cocotierul în care se urcase pentru a procura nucă de cocos.

Articolul continuă după reclamă

La o lună de la accidentare, Călin Donca a anunțat cum a decurs recuperarea

„A trecut o lună aproape de când s-a întâmplat acea căzătură, așadar sunt bine. Am stat trei săptămâni în recuperare, iar asta este prima săptămână în care pot să merg cât de cât bine.”, a declarat Călin Donca.

Citește și: Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Călin Donca a renunțat la mustața care i-a crescut în Republica Dominicană

Deși soția i-a sugerat lui Călin Donca să păstreze mustața care i-a crescut în Dominicană, Călin Donca a renunțat la barbă și mustață: „Fără barbă, fără mustață, înapoi la viață”, a spus Călin Donca.

Citește și: Orianda Donca, reacție după ce soțul său a fost acuzat că are apropieri cu unele femei din tribul Faimoșilor de la Survivor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei 5 copii ai familiei Donca i-au dus dorul tatălui:

„Copiii noștri sunt foarte emoționați când îl văd la televizor. Copiii sunt foarte atașați de Călin. Noi dormim împreună cu copiii și ei simt foarte mult lipsa lui Călin. Am doi copii care dorm în fiecare seară la pieptul lui și au suferit foarte mult. Călin foarte greu s-a despărțit de ei. Călin a fost foarte afectat că a trebuit să plece pentru că a lăsat copiii nu din cauza condițiilor de acolo. Călin este un om care se adaptează foarte repede la condițiile grele”, spunea Orianda Donca cât timp el se afla în competiție.

Colaj cu Călin DOnca li familia
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Observatornews.ro Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
Antena 3 O femeie care aștepta de ani o promovare a aflat că firma i-a dat postul unei tinere de 25 de ani. Apoi i s-a spus să o instruiască O femeie care aștepta de ani o promovare a aflat că firma i-a dat postul unei tinere de 25 de ani. Apoi i s-a spus să o instruiască

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!
Larisa Uță a părăsit Survivor, la finalul unei ediții lider detașat de audiență!
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Gestul complet neașteptat făcut de Larisa Uță de la Survivor, la eliminare! I-a sfidat pe toți. Ce mesaj a transmis
Gestul complet neașteptat făcut de Larisa Uță de la Survivor, la eliminare! I-a sfidat pe toți. Ce mesaj a transmis
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au pozat în Paris. Foto
Mai îndrăgostită ca oricând! Alexia Eram, escapada romantică alături de iubitul ei. În ce ipostaze tandre s-au... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
O carte antică a devenit bestseller la 2.000 de ani de la prima sa publicare
O carte antică a devenit bestseller la 2.000 de ani de la prima sa publicare Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
Mircea Lucescu pleacă la Bruxelles pentru consultul decisiv. Ce spune selecționerul României despre sănătatea sa
Mircea Lucescu pleacă la Bruxelles pentru consultul decisiv. Ce spune selecționerul României despre sănătatea sa Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x