Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani

Călin Donca se bucură de timpul petrecut în familie după revenirea din Republica Dominicană. Fostul concurent Survivor a participat recent la aniversarea de 14 ani a fiicei sale Ariadna.

Călin Donca și Orianda Donca au sărbătorit emoționați ziua în care Ariadna a împlinit vârsta de buletin. Familia Donca a sărbătorit împreună, cu tort și baloane, ziua Ariadnei. Tânăra adolescentă a primit o mulțime de urări de la cei dragi, dar mai ales de la cei 4 frați ai săi.

La 14 ani, Adriadna Donca a transmis un mesaj pentru cei care îl urmăresc pe tatăl ei: „Iubiți-vă părinții!”

Cum a apărut Călin Donca alături de familie, după revenirea de la Survivor 2026

Călin Donca a părăsit competiția pe 8 februarie, în ediția 11 de Survivor România 2026 din cauza unor probleme medicale suferite din cauza unei accidentări. Concurentul s-a accidentat destul de grav după ce a căzut din cocotierul în care se urcase pentru a procura nucă de cocos.

La o lună de la accidentare, Călin Donca a anunțat cum a decurs recuperarea

„A trecut o lună aproape de când s-a întâmplat acea căzătură, așadar sunt bine. Am stat trei săptămâni în recuperare, iar asta este prima săptămână în care pot să merg cât de cât bine.”, a declarat Călin Donca.

Călin Donca a renunțat la mustața care i-a crescut în Republica Dominicană

Deși soția i-a sugerat lui Călin Donca să păstreze mustața care i-a crescut în Dominicană, Călin Donca a renunțat la barbă și mustață: „Fără barbă, fără mustață, înapoi la viață”, a spus Călin Donca.

Cei 5 copii ai familiei Donca i-au dus dorul tatălui:

„Copiii noștri sunt foarte emoționați când îl văd la televizor. Copiii sunt foarte atașați de Călin. Noi dormim împreună cu copiii și ei simt foarte mult lipsa lui Călin. Am doi copii care dorm în fiecare seară la pieptul lui și au suferit foarte mult. Călin foarte greu s-a despărțit de ei. Călin a fost foarte afectat că a trebuit să plece pentru că a lăsat copiii nu din cauza condițiilor de acolo. Călin este un om care se adaptează foarte repede la condițiile grele”, spunea Orianda Donca cât timp el se afla în competiție.

