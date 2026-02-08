Consiliul Tribal schimbă totul la Survivor. O nouă concurentă, o revenire și o eliminare agită starea triburilor

Antena Căutare
La Survivor, nu știi niciodată ce va urma, ce schimbarea va apărea în următorul minut sau ce provocare te așteaptă. Este singurul format în care condițiile de bază devin un lux, în care lupta pentru hrană și adăpost sunt, de fapt, normalitate și în care conviețuirea devine o artă. De trei ori pe săptămână, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, două triburi demonstrează că imposibilul poate fi posibil atunci când ai motivația necesară. În doar câteva ore, de la 20:00, echipele sunt gata de joc, însă nu și de un Consiliu care va răsturna tot ce știau.

Publicat: Duminica, 08 Februarie 2026, 09:45
În ciuda faptului că jocul pentru Imunitate părea mereu cel în care Războinicii dădeau totul și reușeau să se impună, aseară, ei nu și-au mai găsit drumul spre victorie. Cu un dur 10 la 5, Faimoșii au continuat seria impresionantă de victorii și s-au impus, după un punct final adus de Patricia Vizitiu.

Cu mai puțini oameni în echipă, dar cu o dorință clară de a aduna câștiguri, ei au lăsat în urmă orice discuție contradictorie și au demonstrat că pot depăși și complexul probei pe care o tot pierdeau.

Consiliul Tribal se anunță mai dur ca niciodată diseară, la Survivor 2026

De cealaltă parte, ajunși doar pentru a doua la provocarea pentru Imunitate Personală, cei din tribul albastru s-au concentrat cât au putut de mult, însă cea care este protejată de eliminare este Ramona Micu. Aceasta are de luat o decizie importantă în această seară și să trimită la Duel pe cineva din trib.

Tot atunci, echipele se întorc și pe terenul de joc pentru o potențială recompensă care îi va face să-și dorească fiecare punct. Însă, mâncarea promisă va deveni disponibilă doar pentru membrii unei echipe. Rămâne de văzut pentru cine!

Consiliul Tribal se anunță mai dur ca niciodată! Călin Donca va reveni printre Faimoși și va aduce vești despre starea lui de sănătate, CAV va continua să fie la fel de tranșant și va face o serie de afirmații care vor dinamita tribul, iar în echipa roșie se va alătura o nouă concurentă.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. Cine a câștigat imunitatea. Naba Salem, la un pas să renunțe la competiție

Ce se va întâmpla, cine va fi cea care intră în show, pentru cine se va stinge flacăra competiției, dar și ce cuvinte grele se vor arunca? Descoperim în doar câteva ore!

Războinicii la Consiliul Tribal de la Survivor

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

După o nouă victorie în jocul pentru recompensă, Faimoșii luptă diseară cu Războinicii pentru imunitatea săptămânii, la ... Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana, soția concurentului, după ce l-a văzut plângând...
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
