Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5

Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5

Bianca Giurcanu este una dintre noile concurente de la Survivor România 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 09 Februarie 2026, 11:34 | Actualizat Luni, 09 Februarie 2026, 12:24
Bianca Giurcanu s-a alăturat echipei Faimoșilor la finalul săptămânii 4 de Survivor România 2026. | Antena 1

După ce duminică a avut din nou loc o dublă eliminare la Survivor România 2026, o nouă concurentă a intrat în echipa Faimoșilor.

La o lună după ce cel mai dur show de supraviețuire a început, mai mulți noi concurenți au ajuns în Republica Dominicană pentru a-și demonstra abilitățile.

Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă care face parte din echipa Faimoșilor

Citește și: Cine este Marian Godină, noul concurent Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte și ce mesaj a transmis soția lui

Articolul continuă după reclamă

La finalul săptămânii 5 de Survivor România 2026 au ieșit din competiție Călin Donca de la echipa Faimoșilor și Niky Salman din echipa Războnicilor.

Recent au intrat în competiție și Marian Godină și Andreea Munteanu în echipa Faimoșilor și CAV împreună cu Maria Dumitru.

„Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de șapte ani stau la Cluj. Și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele”, a spus Bianca Giurcanu după ce a ajuns în Republica Dominicană la Survivor România 2026.

Chiar dacă mulți ar crede că e vorba doar de o potrivire de nume, între Bianca Giurcanu și Laura Giurcanu există o legătură puternică. Bianca și câtștigătoarea America Express sunt surori. Laura Giurcanu a câștigat America Express alături de Sânziana Negru în 2023.

Atunci când a intrat duminică în competiție, Bianca s-a așezat la Consiliu chiar lângă Aris Eram, cel despre care s-a spus în trecut că ar fi format un cuplu la America Express cu sora ei, Laura Giurcanu.

Citește și: Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Faimoșilor

Înainte de a deveni influencer, puțini știu că Bianca Giurcanu a fost însoțitoare de zbor. Ea locuia în Cluj acolo unde s-a căsătorit și locuia alături de partenerul ei. Bianca a decis să renunțe la jobul ei pentru a deveni influencer, fiind acum urmărită de peste 200K de persoane pe Instagram.

Prin urmare, tânăra este deja obișnuită cu atenția publicului, lumina reflectoarelor și curiozitatea presei.

Prietenii ei virtuali își arată acum aprecierea și susținerea pentru Bianca, după ce i-au transmis multe încurajări prin mesaje și în secțiunea de comentarii de la postările ei despre Survivor pe Instagram.

Nu rata noi ediții de Suvivor România 2026 vinerea de la 20.30 și sâmbăta și duminica de la 20.00 pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Citește și: Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană!

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. Flacăra s-a stins pentru Niky Salman. Concurenta din tribul Războinicilor e elimina...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit
Observatornews.ro La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Antena 3 VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. O nouă eliminare agită starea triburilor. Faimoșii și Războinicii au parte de o surpriză
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. O nouă eliminare agită starea triburilor. Faimoșii și Războinicii au...
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața
Cafea sau sucul carbogazos. Ce alegere îți dă energie dimineața Catine.ro
Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana, soția concurentului, după ce l-a văzut plângând
Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana, soția concurentului, după ce l-a văzut...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă
Un bărbat din Constanța și-a vândut BMW-ul X6 în Ilfov și l-a furat apoi cu cheia de rezervă Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere:... Elle
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof
Ingredientul secret care face chiftelele pufoase: Nu este pâine sau cartof HelloTaste.ro
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile restante și compensații
Un bărbat a fost concediat pentru că a adormit la birou. A dat în judecată firma și a primit toate salariile... Antena3.ro
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja useit
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00!
Ce studiază Irina Columbeanu în New York? Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00! BZI
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat, legea respectată”
Polițiștii din Călățele au fost lăsați în frig din cauza unui cuib de barză. Operațiunea „Cuibul mutat,... Jurnalul
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York
Motivul pentru care Irina Columbeanu se culcă la 1 noaptea, de când studiază Medicina la New York Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti:
Şocul cultural trăit de un turist italian aflat în vizită în Bucureşti: "Îmi pare rău, nu ai bani" Observator
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom
Cauze ale durerilor de cot. Ce afecțiuni pot determina acest simptom MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil?
Când dragostea devine prea mult: Ești părinte pentru un adult sau încă mai crești un copil? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva
Ce faci dacă ți se taie maioneza? Cel mai simplu truc pentru a o salva Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x