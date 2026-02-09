Cine e Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026. Concurenta a intrat în competiție la finalul săptămânii 5

Bianca Giurcanu este una dintre noile concurente de la Survivor România 2026.

După ce duminică a avut din nou loc o dublă eliminare la Survivor România 2026, o nouă concurentă a intrat în echipa Faimoșilor.

La o lună după ce cel mai dur show de supraviețuire a început, mai mulți noi concurenți au ajuns în Republica Dominicană pentru a-și demonstra abilitățile.

Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă care face parte din echipa Faimoșilor

La finalul săptămânii 5 de Survivor România 2026 au ieșit din competiție Călin Donca de la echipa Faimoșilor și Niky Salman din echipa Războnicilor.

Recent au intrat în competiție și Marian Godină și Andreea Munteanu în echipa Faimoșilor și CAV împreună cu Maria Dumitru.

„Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de șapte ani stau la Cluj. Și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele”, a spus Bianca Giurcanu după ce a ajuns în Republica Dominicană la Survivor România 2026.

Chiar dacă mulți ar crede că e vorba doar de o potrivire de nume, între Bianca Giurcanu și Laura Giurcanu există o legătură puternică. Bianca și câtștigătoarea America Express sunt surori. Laura Giurcanu a câștigat America Express alături de Sânziana Negru în 2023.

Atunci când a intrat duminică în competiție, Bianca s-a așezat la Consiliu chiar lângă Aris Eram, cel despre care s-a spus în trecut că ar fi format un cuplu la America Express cu sora ei, Laura Giurcanu.

Înainte de a deveni influencer, puțini știu că Bianca Giurcanu a fost însoțitoare de zbor. Ea locuia în Cluj acolo unde s-a căsătorit și locuia alături de partenerul ei. Bianca a decis să renunțe la jobul ei pentru a deveni influencer, fiind acum urmărită de peste 200K de persoane pe Instagram.

Prin urmare, tânăra este deja obișnuită cu atenția publicului, lumina reflectoarelor și curiozitatea presei.

Prietenii ei virtuali își arată acum aprecierea și susținerea pentru Bianca, după ce i-au transmis multe încurajări prin mesaje și în secțiunea de comentarii de la postările ei despre Survivor pe Instagram.

